David Sassoli, l'orrore dell'eurodeputato tedesco: "Finalmente questo bast** è morto"

12 gennaio 2022 a

a

a

"Finalmente questo bastardo se n'è andato": Nicolaus Fest, eurodeputato dell'Afd, la formazione di estrema destra tedesca, ha esultato per la recente scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Il commento, terrificante e incommentabile, è stato fatto all'interno di un gruppo privato su Whatsapp. La chat sarebbe stata visionata dall'emittente radiotelevisiva tedesca Ard, che sostiene anche di avere lo screenshot del messaggio.

Dopo l'orrore su David Sassoli, torna in tv Francesca Donato: tam-tam, forse tra poche ore da Giletti...

Ma non è finita qui. Perché Fest poi ha definito Sassoli "un antidemocratico, una vergogna per qualsiasi idea parlamentare". Il leader del partito, Jorg Meuthen, ha preso le distanze da queste dichiarazioni. Intervistato da Ard, ha detto: "Una tale affermazione su un collega che è appena morto dopo una grave malattia è inquietante, profondamente ripugnante e imperdonabile".

David Sassoli, disastro al Tg1: ricordano l'ex vicedirettore con queste parole. "Fatto gravissimo"

Le parole abominevoli di Fest, tra l'altro, cozzano pure con il comunicato ufficiale con cui la delegazione di Afd al Parlamento europeo ha commentato la scomparsa di Sassoli. Proprio Meuthen ha dichiarato che l'ex presidente "è morto troppo presto", che è stato "onesto" nell'esercizio del proprio incarico e che la sua scomparsa costituisce "una grande perdita per il Parlamento europeo". Ecco perché le affermazioni dell'eurodeputato dell'Afd hanno suscitato lo sgomento e lo sdegno di molti. Fest, comunque, non ha negato nulla ma in un post su Facebook ha provato a giustificarsi alludendo ad alcuni presunti errori commessi da Sassoli durante il suo mandato e criticando l'ondata di messaggi d'affetto arrivati all'ex giornalista italiano da tutte le forze politiche.

"Spero che sulle ragioni per cui è morto...". David Sassoli, l'orrore di Francesca Donato in diretta tv: Floris furioso le toglie l'audio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.