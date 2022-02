Ursula von der Leyen umiliata dal ministro ugandese: arriva insieme a Macron, e... un video sconcertante

19 febbraio 2022 a

Un altro sofa-gate per Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea è stata protagonista - suo malgrado - di uno spiacevole episodio a Bruxelles. E' successo all'arrivo dei leader africani per il vertice Ue-Africa: il ministro degli esteri dell'Uganda, Odongo Jeje, ha salutato sia il presidente francese Emmanuel Macron sia il presidente del Consiglio europeo Charles Michel con una calorosa stretta di mano e ha invece letteralmente ignorato la numero uno dell'esecutivo europeo. Le è passato accanto, senza nemmeno degnarla di uno sguardo.

Dopo lo scivolone, ci sono stati alcuni secondi di imbarazzo, con Michel fermo sul posto. Poi, dopo la foto di rito, Macron ha ripreso il ministro, indicandogli con la mano la presidente von der Leyen. Quasi a suggerirgli di salutarla. L'episodio ha ricordato molto un incidente simile, risalente a un anno fa circa, quando la presidente della Commissione e il leader del Consiglio fecero visita al presidente turco Recep Erdogan ad Ankara. Quest'ultimo fece accomodare Michel, ma non la von der Leyen, scatenando non poche polemiche.

All'epoca lo stesso Michel venne rimproverato per non aver fatto nulla. Il presidente del Consiglio europeo si accomodò, senza fare troppo caso a quello che stava succedendo alla collega. Poi si scusò in un secondo momento. Questa volta, invece, Macron è intervenuto immediatamente, indicando con decisione al ministro ugandese la presenza della presidente della Commissione.

