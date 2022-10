Meloni, perché il 3 novembre è già una data decisiva per il governo

28 ottobre 2022 a

Primo incontro importante per il governo di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio sarà giovedi' 3 novembre a Bruxelles dove incontrerà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen "nel corso della sua prima visita da quando ha iniziato il suo mandato". . Lo rende noto il portavoce di von der Leyen, Eric Mamer. Lunedì 7 e martedì 8 novembre la premier andrà in Egitto, per il vertice del Cop27 a Sharm el-Sheikh, il 15 e 16 novembre parteciperà al G20 a Bali.

Incontrerà oltre alla presidente della Commissione von der Leyen, anche il presidente del Consiglio, Charles Michel. E nel primo pomeriggio - anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Non è ancora chiaro invece si ci sarà anche un incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

"La presidente della Commissione europea lavora con le autorità di tutti gli Stati membri", ha evidenziato il portavoce, che ha aggiunto come la Commissione si aspetti "una buona cooperazione con le autorità italiane". L'incontro tra Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni, verterà "in particolare sul dominio energetico che è al centro di tutte le questioni, sulla buona attuazione del Pnrr adottato dall'Italia e infine, soprattutto, sul proseguimento dell'azione di sostegno all'Ucraina". La Meloni chiederà delle modifiche al Pnrr? E come la prenderà la von der Leyen? Difficile dirlo. "La presidente non si immischia nelle questioni di politica interna o dei partiti. Incontrerà Meloni in quanto presidente del Consiglio dell'Italia", ha concluso Mamer in risposta a una domanda sulle posizioni sovraniste di Fratelli d'Italia.