Eva Kaili, Metsola: "Sospesa come vice del Parlamento Ue"

“Alla luce delle indagini giudiziarie in corso da parte delle autorità belghe, la Presidente Metsola ha deciso di sospendere con effetto immediato tutti i poteri, compiti e le deleghe di Eva Kaili nella sua qualità di vicepresidente del Parlamento europeo”: lo ha fatto sapere il portavoce della presidente dell'Eurocamera.

La Kaili è una dei sospettati dell’inchiesta su presunte mazzette dal Qatar per influenzare il Parlamento Ue. Nella sua casa sarebbero stati trovati “sacchi di banconote” nel corso delle perquisizioni della polizia giudiziaria. È quanto si legge sul quotidiano belga L'Echo. Questa indiscrezione chiarirebbe anche il perché Kaili sia stata arrestata nonostante l'immunità parlamentare. Secondo il regolamento interno del Pe, infatti, l'immunità decade in caso di flagranza di reato.

Eva Kaili a fine novembre si era fatta notare proprio per dei commenti positivi sul Qatar, definito come un Paese “all'avanguardia sui diritti dei lavoratori” e che “ha già dimostrato l'impossibile”. Il video del discorso in cui la parlamentare pronuncia queste parole è già diventato virale. Questa mattina invece sul suo profilo Twitter la Metsola aveva scritto: "L'Europarlamento è risolutamente contro la corruzione. In questa fase non possiamo commentare le indagini in corso se non per confermare che abbiamo cooperato e coopereremo pienamente con le autorità giudiziarie e di polizia competenti. Faremo tutto il possibile per assistere il corso della giustizia".