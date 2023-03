Auto a benzina, Urso: "L'Italia vota contro", cambia tutto

02 marzo 2023 a

Il settore dell'automotive deve fare i conti con l'Unione Europea. Come è noto la Commissione Ue è pronta a mettere al bando le auto a benzina dl 2035. Una mossa che riguarda il settore automobilistico e che investe in pieno il settore industriale di diversi Paesi dell'Unione, Italia e Germania in testa. E di fatto il voto che era previsto nei giorni scorsi è slittato proprio per le posizioni divergenti all'interno dei 27 Stati membri.

E a chiarire qual è la posizione del nostro Paese su questo fronte è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso che non usa giri di parole: "A prescindere dalle proposte della Commissione Europea, l’Italia vota contro il regolamento Ue sulle emissioni degli autoveicoli, come segnale per quanto riguarda tutta l’attività che la Commissione e le istituzioni europee faranno, e faremo insieme a loro, nei prossimi mesi per quanto riguarda gli altri dossier che sono ancora aperti", ha affermato il ministro. Un segnale forte e chiaro che apre le porte a un nuovo approccio del nostro Paese sul tavolo delle decisioni che contano in Europa: "Non solo quelli inerenti l’automotive, ma anche il packaging, l’ecotessile, nei quali noi chiediamo ragionevolezza. Noi siamo un governo pragmatico, che guarda agli interessi nazionali e alla sostenibilità".