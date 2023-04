Meloni-Salvini-Berlusconi, alleanza tra partiti? Il piano per spazzare via la sinistra

09 aprile 2023 a

Non si esclude una nuova alleanza tra il Partito Popolare Europeo e i Conservatori. A svelarlo Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera: "Le prossime elezioni europee nel 2024 possono segnare per il centrodestra italiano un momento storico in Europa; cioè quello di affermare una maggioranza di centrodestra anche in Europa diversa dall'attuale che vede assieme il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista", premette raggiunto dall'Adnkronos.

Ovviamente la strada non sarà in discesa: "È chiaro - torna a precisare - che Forza Italia rappresenta la chiave per aprire a questa suggestiva possibilità, in quanto in Italia il Partito Popolare si chiama Forza Italia e il Partito Conservatore Europeo di cui Giorgia è leader dovrebbe convergere per rendere vincente una coalizione a trazione 'italiana' della quale anche la Lega deve far parte".

Il compito però passa solo ai leader. "Saranno il presidente Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini - precisa - a decidere la strada per attuare l'eventuale percorso che, sia inteso, non è facile ma è possibile. Personalmente penso che tutti e tre i leader siano interessati ad 'esportare' in Europa il modello vincente italiano di centrodestra di governo". Per Barelli, infatti, "è scontato che Forza Italia si impegni per dare pieno sostegno al governo che fortemente ha voluto. Ed è scontato che Giorgia Meloni auspichi un forte contributo da parte di Forza Italia in un momento cosi delicato per la storia del paese e dell'Europa".