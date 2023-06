Qatargate, il giudice lascia: altro scandalo, chi è il figlio della toga

21 giugno 2023 a

a

a

Michel Claise lascia. Il giudice belga ha deciso di non occuparsi più dell’inchiesta sulle presunte mazzette europee pagate da Marocco e Qatar. Al centro il figlio. Nicolas, riporta Le Soir, dal 2018 è in affari con il figlio dell’eurodeputata socialista Maria Arena. Quest'ultima, anche se mai indagata per il Qatargate, compare più volte nelle testimonianze e nelle intercettazioni degli accusati diventate ormai pubbliche nei mesi scorsi. Così a sostituire Claise ci penserà la procuratrice federale Aurélie Dejaiffe. Già nel febbraio scorso, la procuratrice ha sostituito il giudice istruttore per circa un mese a seguito di una richiesta di ricusazione.

Il "golpe" del Marocco e l'ombra di Macron: ecco chi minaccia l'Italia

Eppure su Claise rimangono i dubbi. In particolare la decisione del giudice di non indagare mai l'"amica" Arena. La stessa Eva Kaili, coinvolta nell'inchiesta, al Corriere della Sera aveva lasciato intendere che "durante il primo interrogatorio e prima di pentirsi, Panzeri ha fatto i nomi di due membri del Parlamento di lingua italiana e non il mio e non parla di me neppure nelle intercettazioni telefoniche. Il primo è stato arrestato, l’altra persona non ha avuto problemi, mi chiedo ancora perché. Forse perché protetta da un’immunità speciale?". Il riferimento sembrerebbe proprio a Marc Tarabella, arrestato e rilasciato dopo 3 mesi il 9 maggio scorso, e appunto Maria Arena.

"Erano troppi, buttavo contanti nella spazzatura": Panzeri umilia i comuni mortali

In questo caso l'accusa sarebbe di conflitto di interessi. Nicolas Claise, ha riferito l’avvocato di Tarabella, ha co-fondato "in quote paritetiche con altri cinque azionisti", tra i quali Ugo Lemaire, figlio di Arena, "la società Brc&Co, specializzata nella vendita di cbd, la cannabis venduta legalmente". Una società della quale i due sono ancora oggi co-azionisti.