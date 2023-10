Hamas, Pedicini vota contro la condanna: chi è l'uomo che imbarazza la sinistra

20 ottobre 2023 a

a

a

C'è anche un eurodeputato italiano tra coloro che hanno votato contro la risoluzione che chiede la condanna degli attentati di Hamas. Si tratta di Piernicola Pedicini, esponente dei Verdi-Sinistra italiana. Nella giornata di giovedì 19 ottobre, la maggioranza degli eurodeputati della sinistra Ue ha votato contro la risoluzione dell'Eurocamera che chiede la condanna degli attentati di Hamas e l'istituzione di pausa umanitaria in Medio Oriente. Il testo, approvato dall'aula con una larghissima maggioranza, ha visto il voto contrario di 13 eurodeputati delle sinistre, principalmente francesi e spagnoli tra cui la capogruppo Manon Aubry, autrice dell'emendamento che chiedeva al posto di una "pausa umanitaria" un "cessate il fuoco immediato".

Libero è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti al nostro canale

Favorevoli invece alla relazione i rappresentanti delle sinistre tedesche e scandinave. Contrari anche tre eurodeputati dei verdi, tra cui Pedicini, appunto. A spiegare le motivazioni dietro il voto è lo stesso Pedicini. "Ho votato contro la risoluzione della Parlamento Europeo sul diritto di Israele di difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario, perché nel testo non è stato inserito un monito fondamentale: cessate il fuoco. Tuttavia credo che questa risoluzione abbia avuto quantomeno il merito di smascherare le gigantesche ipocrisie dell'aula del Parlamento Europeo", tuona nel corso delle dichiarazioni di voto in aula a Strasburgo.

Lo schiaffo della sinistra Ue a Israele: nessun omaggio alle vittime

E ancora: "Abbiamo sentito colleghi chiamare mondo libero quello che per altri è una prigione. Abbiamo sentito deputati ripetere che c'era un invaso e un invasore, per poi schierarsi dalla parte del nuovo invasore. Abbiamo sentito che l'invaso ha il diritto alla difesa, per poi accordare questo diritto all'invasore. Abbiamo sentito richiamare la Russia al diritto internazionale, per chiudere gli occhi su Israele che lo calpesta da 50 anni", Da qui la soluzione: "Bisogna togliere dall'equazione tanto Hamas quanto Netanyahu".