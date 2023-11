Ue, caccia al bianco: si scatena la guerra incivile

25 novembre 2023 a

a

a

Sono sempre di più, soprattutto in Europa, le rivolte popolari anti-immigrati. Il caso più recente a Dublino, in Irlanda: dopo che un immigrato di origini algerine ha accoltellato tre bambine e una donna fuori da una scuola, si sono scatenati violenti disordini in città. Ne parla Carlo Nicolato su Libero: "La cosiddetta 'maggioranza silenziosa' non è più stata a guardare, e la vittoria clamorosa di Geert Wilders in Olanda dovrebbe rappresentare un segnale d’allarme, se non la prova definitiva del fallimento totale di un’idea di società, per chi invece, basta leggersi i giornali italiani, cerca ancora di sminuire, di sviare o nella migliore delle ipotesi tacere".

