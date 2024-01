Ue, soldi per gli alluvionati? Ma Cgil e Anpi protestano

16 gennaio 2024 a

a

a

L'Unione europea si appresta a stanziare fondi per le conseguenze dell'alluvione in Emilia-Romagna. E la Cgil e l'Anpi cosa fanno? Semplice: assieme agli ambientalisti contestano Giorgia Meloni e il suo governo. È ciò - spiega Antonio Rapisarda - che accadrà domani pomeriggio, a otto mesi dall’alluvione disastrosa che ha colpito oltre alla Regione governata dal Pd, anche le Marche e la Toscana. Per quel giorno il premier è atteso a Forlì, uno dei luoghi simbolo di ciò è avvenuto nel maggio scorso. Proprio nella città romagnola il presidente del Consiglio terrà un vertice con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, con il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto e con il governatore Stefano Bonaccini. E invece che esultare, sindacati e associazione partigiana scenderanno in piazza per contestare.

Clicca qui, registrati gratuitamente a Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Antonio Rapisarda