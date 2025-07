Ursula von der Leyen, bocciata la mozione di sfiducia: chi ha votato contro

"Il voto odierno non è la nostra battaglia e le nostre delegazioni non hanno partecipato alla votazione": è stato riferito in un comunicato sottoscritto dal capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza e dai capi delegazione della maggioranza del gruppo Ecr. Tra questi ultimi i capi delle delegazioni ceca, spagnola, lituana, bulgara e lettone. La mozione di sfiducia, invece, era stata presentata dall'eurodeputato rumeno di Ecr, Gheorghe Piperea. A votare a favore sono state le delegazioni del Movimento 5 stelle e della Lega. I pentastellati, in particolare, hanno commentato: "Sulla mozione di sfiducia noi siamo stati coerenti nel bocciare la peggiore Commissione della storia europea. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia invece sono passati dal 'mai inciuci con la sinistra' a fare da stampella a Ursula Von der Leyen unendo i loro voti a quelli dei Verdi europei e dei Socialisti. Che brutta fine".

Contro la sfiducia si sono espressi sia il Ppe che il gruppo dei Socialisti e Democratici. "Sosteniamo fermamente il nostro principio di non allinearci mai con l'estrema destra", si legge in una nota di S&D. Mentre la leader dei Socialisti e democratici, Iratxe Garcia Perez, "ricorda alla Commissione europea che i progressisti hanno bisogno di chiari segnali di impegno per la giustizia sociale e la transizione verde". E ancora: "Per il gruppo è stato chiaro fin dall'inizio che non avremmo sostenuto un'iniziativa proveniente dall'estrema destra, rimanendo fedeli al cordone sanitario a cui ci siamo impegnati. Non abbiamo mai vacillato nei nostri principi e non lo faremo mai".