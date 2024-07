Alessandra Sardoni, "fonti FdI: salta von der Leyen? Che nome spunta"

17 luglio 2024 a

a

a

E se Ursula Von der Leyen venisse "fatta secca" dai franchi tiratori. Alla vigilia del voto all'Europarlamento che dovrebbe confermare la presidenza-bis dell'esponente tedesca del Ppe alla Commissione Ue, la giornalista di La7 Alessandra Sardoni illustra il complesso scenario dei negoziati in studio a In Onda, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile.

"Ho provato a fare questa domanda a una fonte di Fratelli d'Italia. Secondo me alla fine ce la farà, ma la fonte autorevole mi ha detto: 'Sarebbe un pasticcio'. Quindi l'alternativa: 'Avete visto quanti voti ha preso Roberta Metsola oggi? Allora potrebbe essere un passaggio'".

Ursula von der Leyen cerca voti a destra e sinistra? Meloni presenta il conto

Il riferimento è alla conferma della politica maltese come presidente dell'Europarlamento, avvenuta con una maggioranza record. Telese fa un salto sulla sedia: "Alessandra, ma se io non ti facevo questa domanda tu ti tenevi 'sto sorcio in bocca?".

Ursula avanti anche senza i conservatori: rumors alla vigilia dello scrutinio segreto

"Va dato il peso giusto a queste cose - sorride la Sardone -, è un dettaglio interessante". I riflettori sono puntati proprio su FdI. "Bisogna avere qualcosa che sia comunicabile, qualcosa per cui Giorgia Meloni non perde la faccia a destra, ha una offensiva molto forte sul fronte di Salvini, Orban, AfD, i patrioti e Marine Le Pen - sottolinea ancora la giornalista del TgLa7 -. Per la Meloni è una scelta politica cruciale". Per questo anche se per ora la posizione della Meloni su Ursula è "più no che sì", conclude la Sardoni, "non ci saranno sotterfugi o voti alla chetichella, a questo punto l'idea secondo le mie fonti è di dire un sì o un no, un atto politico molto forte ma sensato".