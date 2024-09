Generale Vannacci, la "missione ai Caraibi" (e dove spediscono Ilaria Salis)

21 settembre 2024 a

Roberto Vannacci, generale ed eurodeputato eletto con la Lega, ha scelto i rapporti con i Caraibi nell'ambito delle assegnazioni delle delegazioni Ue ai Parlamenti di Paesi non Ue. Il militare, in particolare, da europarlamentare si occuperà anche dei rapporti con l’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Osacp), programma che "ambisce a promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione culturale". A renderlo noto è il Parlamento Ue, che ha pubblicato la composizione delle delegazioni dei rapporti con i Parlamenti di Paesi, regioni e organizzazioni extra Ue.

Nella delegazione per le relazioni con Israele si trovano Lucia Annunziata del Pd, Susanna Ceccardi della Lega e Giuseppe Antoci del Movimento 5 Stelle. I rapporti con la Palestina, invece, sono stati affidati alla dem Annalisa Corrado; mentre quelli con l‘Ucraina a Pina Picierno, sempre del Pd. Per il Partito democratico, Stefano Bonaccini è nella delegazione per le relazioni con gli Usa, Nicola Zingaretti si occuperà dei rapporti con Iraq e Turchia, Dario Nardella avrà la delega per l’Africa, mentre Antonio Decaro l’Albania. Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia si occuperà di Canada e Carlo Fidanza di America latina. Infine Ilaria Salis, eletta con Avs, sarà nella delegazione all’Assemblea dell’Unione per il Mediterraneo.

"Non condivido la richiesta di condanna, ma basta minacce": Open Arms, lo sfogo del general Vannacci

Tornando a Vannacci, nei giorni scorsi ha parlato delle critiche ai pm per il caso Open Arms: "Pur non condividendo il merito della richiesta di condanna avanzata nei confronti del ministro Matteo Salvini, ritengo che le critiche, sempre esprimibili, alle decisioni della magistratura debbano essere formulate con linguaggio appropriato e nel pieno rispetto dei principi democratici. La giustizia non può e non deve essere ostacolata da minacce che mirano a destabilizzare il sistema e le persone che lo rappresentano. Il turpiloquio, inoltre, è degno di gazzarre da bassifondi".