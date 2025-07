Donald Trump mette a nudo l'Europa di Ventotene

Il conto è duro e la verità è cinica: Donald Trump ha messo a nudo le chiacchiere sull’Europa di Ventotene. Non c’è sogno, non c’è speranza, non c’è retorica di fronte a CaosLandia. A nulla valgono le parole declinate al futuro, gli impegni di accelerazione verso un dove che non è chiaro. L’Unione europea è un bluff che si presenta al mondo con blasoni dinastici di tempi e glorie antiche, è una architettura priva di un ordine di riferimento e di un equilibrio che ne sorregga i pesi. Avevamo l’obbligo di vederlo, questo re nudo, ma abbiamo preferito drogarci di narrazioni pesanti come bolle di sapone: Ventotene, la pace, i diritti, i sogni, gli Spinelli e gli Adenauer. Poi ci sono arrivate due guerre vere, dure, alle porte di casa: in Ucraina e nel Mediterraneo mediorientale, dove non tocchiamo palla. Potevamo vederlo prima che non reggeva il disegno di una moneta unica con una Banca che non assolveva al compito delle banche centrali.

Potevamo vederlo prima che se fai una moneta unica poi devi impedire la formazione di veri paradisi fiscali all’interno della stessa eurozona. Potevamo vederlo prima che tutte le volte che i cittadini erano chiamati a esprimersi sull’Europa erano solenni bocciature: Francia, Olanda, Gran Bretagna... L’Europa non piace perché non serve a nulla. Hanno preferito tirare dritto con la spocchia di chi la sapeva sempre più lunga. Ora Donald Trump ci presenta il conto, ce lo schiaffa in faccia trattandoci per quello che siamo: aristocratici decandenti, arroganti e capricciosi. Davvero a Bruxelles pensano di dare lezioni di legittimazioni all’America e a Trump? Trump mette i dazi al 30 e ci dice pure di non rompere le scatole. Se volete recuperate dal Manifesto di Ventotene le parole migliori, tanto comunque saranno inefficaci e ipocrite come ipocrite sono le parole di quella piazza organizzata da Michele Serra e Repubblica, il giornale di quel John Elkann che da Trump ci va con atteggiamento ossequioso. Che banda di falsi.