Raffaele Fitto, fonti socialiste: "Non lo votiamo". La maggioranza von der Leyen può saltare

13 novembre 2024 a

a

a

Caos totale in Europa. E ora anche Ursula von der Leyen rischia. Il contesto è quello dello stallo sui vicepresidenti esecutivi della nuova Commissione europea: il voto e il via libera era atteso dopo le audizioni di martedì, ma non è arrivato. I nomi in ballo sono quelli dell'italiano Raffaele Fitto (Ecr), l’estone Kaja Kallas (Renew), la romena Roxana Mînzatu (S&D), il francese Stéphane Séjourné (Renew), la spagnola Teresa Ribera (S&D) e la finlandese Henna Virkkunen (Ppe).

Ma il principale problema, per i socialisti europei spalleggiati dal Pd e dai Verdi, è Raffaele Fitto: non vogliono alla vicepresidenza un esponente di Ecr, il gruppo di FdI che lo scorso luglio non aveva votato a favore il bis della von der Leyen. Insomma, non vogliono un meloniano in barba al ruolo che gioca l'Italia in Europa e in barba al fatto che FdI sia il principale partito di maggioranza del nostro governo.

La situazione, secondo quanto si apprende, è precipitata nella serata di mercoledì 13 novembre: fonti socialiste hanno fatto sapere di non essere disposte a votare per Fitto. In precedenza in una nota l’S&D aveva accusato Manfred Weber di "comportamento irresponsabile" e di avere "rotto lo storico accordo democratico e pro-europeo tra i gruppi conservatori, socialdemocratici e liberali". Già, pronti a tutto contro la destra. Pronti anche - questo il rischio, arrivati a questo punto - a mettere in discussione il bis di Von der Leyen.

Il punto è che i socialisti starebbero valutando di non votare in plenaria il nuovo collegio. Come conseguenza, evaporerebbe la maggioranza Ue che ha sostenuto il bis di Von der Leyen. L'accusa di socialisti, Liberali e Verdi contro la Commissione europea è quella di un "eccessivo spostamento a destra". Ma i risultati delle ultime elezioni europee parlavano chiaro: un riposizionamento in tal senso è inevitabile. Non per le sinistre europee, però, che potrebbero far saltare il banco. Un epilogo che sarebbe clamoroso. Un altro rovinoso fallimento per la Ue.

"Si è rotta completamente la fiducia con il Ppe, non c'è più. Fitto non avrà i voti dei socialisti in commissione Affari Regionali, in nessun caso. Non è una questione spagnola, né un problema con l'Italia o con Fitto, ma un problema con l'estrema destra. Il pacchetto dei vicepresidenti è da cinque, quelli di S&d, Renew e Ppe: noi negoziamo per quel pacchetto. Se vogliono votare Fitto con un'altra maggioranza, lo votino", hanno fatto sapere fonti socialiste. Insomma, la rottura sarebbe totale.

Nel corso del pomeriggio, Giorgia Meloni era intervenuta con toni durissimi per commentare quanto sta accadendo: "Per i socialisti ed Elly Schlein l'Italia non merita la vicepresidenza". Poche e pesantissime parole per fotografare quanto sta accadendo a Bruxelles, dove la Ue è vicina a un punto di non ritorno.