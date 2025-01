Ilaria Salis, sconcerto-Ue: nella Commissione Casa. E il web insorge

30 gennaio 2025 a

a

a

Al Parlamento europeo non si capisca dove finiscano le "competenze" e inizi il "senso del ridicolo". Ilaria Salis, europarlamentare eletta nelle fila di Alleanza Verdi e Sinistra è stata nominata "membro sostituto" della Commissione Casa.

Per inciso: l'insegnate antifascista milanese è famosa sia per il processo in Ungheria per la rissa e il pestaggio di un attivista di estrema destra in strada a Budapest (secondo l'accusa, era una dei partecipanti all'aggressione) sia per l'antipatica vicenda della casa occupata a Milano e per la sua difesa a oltranza delle occupazioni abusive come battaglia contro l'assenza di un piano casa in Lombardia.

"Come ho sempre fatto fuori dalle istituzioni, continuerò anche qui a battermi perché il diritto all'abitare sia garantito a tutte e tutti, senza eccezioni. Mai più case senza gente, mai più gente senza casa", ha scritto lei su X con raro sprezzo del pericolo, inteso sui social come "raffica di commenti negativi". E la foto che la ritrae insieme a due membri di commissione nel primo incontro "sulla crisi degli alloggi nell'Unione Europea" raccoglie, in effetti, tweet tra l'arrabbiato e il divertente.

Il primo è un laconico "Orban", il premier ungherese, seguito da un cuore rosso. E ancora: "C'è una carenza di alloggi soprattutto nei Paesi Bassi!!! Quello è il terreno su cui combattere!!". Mo me lo segno, per dirla alla Troisi. "Parassita", aggiunge un altro. "Quindi io che pago il mutuo facendo rinunce, sono un pirla? Bastava che dicessi al costruttore che ne avevo diritto e me la doveva dare...". "Un argomento che non mi sembra stia a cuore a molti a Bruxelles. Una battaglia giusta fatta nel posto giusto", "Il pugno chiuso te lo risparmi, non stai in quello schifo di Askatasuna ma al parlamento europeo. Comportati in maniera civile, se ci riesci", "Garantito anche dalla occupazione abusiva???", "Che tutti abbiano una casa è un diritto, occupare le case altrui è reato", "Importante che non consigli qualcuno a occupare casa mia perché non torna più indietro...".

Seguono altri giudizi in libertà: "Dopo Soumahoro tocca alla Salis. Da verificare le grandi menti di Bonelli e Fratoianni!", "Vi dovete spiegare perché avete mandato in Europa la Salis...", "Rimandare la Salis in Ungheria", "Questa è la dimostrazione che Bonelli e Fratoianni non abbiano fatto una scelta giusta, sia con Soumahoro sia con la Salis! Vedi un po’ chi debba decidere per noi!". E la pagina ufficiale della Lega al Parlamento europeo si limita a uno sbigottito: "Ilaria Salis in Commissione Casa. Cosa memiamo a fare?".