Ong e giornalisti spiati, le indiscrezioni: sceneggiata a sinistra, cosa faranno in aula

Nella nebbia fitta che avvolge la vicenda del sofware dell’azienda israeliana Paragon, una cosa emerge con chiarezza: la sinistra sta montando il caso contro il governo Meloni ed è pronta a sollevare la polemica in ogni sede.

Nonostante l’esplicita nota di Palazzo Chigi, in cui si cita la legge 124 del 2007 sul Sistema d’informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, e si specifica che nessun giornalista è stato spiato su mandato dell’esecutivo, dem, grillini e Avs si sono messi a caccia del “mandante”. Ieri i Cinquestelle hanno presentato un’altra interrogazione parlamentare firmata Conte, Silvestri e Pellegrini in cui i pentastellati definiscono «gravissima» la vicenda, «un attentato alla libertà di stampa». Ma oltre alle mosse in patria, lunedì è prevista una conferenza stampa a Strasburgo, dove si apre la settimana di plenaria del Parlamento europeo. L’appuntamento è stato organizzato dall’eurodeputato Pd Sandro Ruotolo e vedrà come protagonisti Luca Casarini e Francesco Cancellato, due delle sette “vittime” italiane del trojan israeliano, che avrebbe infettato 90 persone in tutta Europa.

Casarini, ex leader dei no-global, è il fondatore e capo missione della Mare Jonio, nave della Ong Mediterranea Saving Humans il cui team legale lunedì farà un esposto al centro di sicurezza cibernetica di Palermo (città sede della Ong). Oltre a Casarini, infatti, nel mirino degli hacker c’è anche l’armatore Beppe Caccia e almeno un altro membro dell’organizzazione non governativa. «Abbiamo appurato e possiamo confermare che siamo più di due i soggetti intercettati all’interno di Mediterranea», ha confermato l’ex capo dei centri sociali del Veneto, «in queste ore girano nomi differenti ma posso smentire che, tra questi, vi sia don Mattia Ferrari. Tutto ciò purtroppo conferma che la nostra Ong è uno dei target di questa operazione di spionaggio». Casarini ha scoperto che il suo telefono era oggetto di intercettazioni in seguito a una comunicazione di Meta, la società che gestisce il servizio WhatsApp, che lo ha avvisato su quanto stava accadendo.

Stessa modalità con cui anche il direttore di Fanpage, Cancellato, è stato avvertito dello spyware sul suo dispositivo. Che collegamento c’è tra Casarini e Cancellato? In apparenza nessuno, a parte il fatto di non essere tra i più accesi sostenitori del centrodestra.

Peccato questo non sia un motivo sufficiente per gridare alla manovra del governo contro di loro. Tuttavia, il leit-motiv è questo: «Invece di perseguitare e incarcerare chi violenta e vìola davvero i diritti umani, si sceglie di incriminare e perseguitare chi opera attivamente nella solidarietà», accusa Sheila Melosu di Mediterranea.

Cancellato ne fa una questione di libertà di stampa e assicura che si muoverebbe con altrettanta preoccupazione a sostegno di qualunque collega, se non ha ancora sporto denuncia è perché aspetta la copia forense e i rilievi di Citizen Lab a Toronto. Della vicenda “spionaggio” si parlerà anche martedì al Copasir dove è convocato il direttore dell’Aise Gianni Caravelli.

Nella lista dei 90 intercettati c’è anche Husam El Goumati, imprenditore libico che vive in Svezia e si occupa di migranti e diritti umani. È lui stesso ad averlo rivelato ammettendo una sua attività- proprio nei giorni in cui il suo dispositivo veniva violato - connessa al rilascio del “generale” Almasri. Anche El Goumati fa sapere che lunedì andrà dall’avvocato per denunciare l’hackeraggio subìto. Ma lui stesso, al Fatto quotidiano, ha spiegato di essere stato spiato mentre seguiva il caso di tre calciatori detenuti in Italia perché condannati come trafficanti di uomini.