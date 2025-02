Viktor Orban contro il vertice Ue organizzato da Macron: "Frustrati che vogliono la guerra"

17 febbraio 2025 a

Macron ha riunito in un vertice straordinario i principali leader europei. Al centro la sicurezza europea e la situazione in Ucraina. Tra i partecipanti, i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca. Ma non tutti hanno gradito la mossa del presidente francese. Tra questi Viktor Orban, amico intimo di Vladimir Putin. Il governo ungherese ha infatti criticato l'incontro "filobellico" tra "persone frustrate" che "non vogliono la pace". "Coloro che continuano a gettare benzina sul fuoco da tre anni si riuniscono oggi a Parigi", ha tuonato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto denunciando "una strategia errata di coloro che continuano a provocare un'escalation. A differenza di loro, noi sosteniamo le aspirazioni di Donald Trump".

Nel frattempo anche la Slovenia si è detta "rammaricata". Il paese, insieme ad altri Stati membri dell'Ue, è stato escluso dal vertice di Parigi. "A livello simbolico, gli organizzatori del vertice di Parigi stanno mostrando al mondo che, anche all'interno dell'Ue, non tutti gli Stati sono trattati allo stesso modo", ha commentato in una nota la presidente Natasa Pirc Musar.

Chiamati a riunirsi intorno alle 16 all'Eliseo, anche il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato. "Questa riunione - informa una nota della presidenza francese - mira ad avviare consultazioni fra i dirigenti europei sulla situazione in Ucraina e sui temi della sicurezza in Europa". L'Eliseo aggiunge che i lavori "potranno prolungarsi in altri formati, con l'obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa". Non sono previste conferenze stampa o dichiarazioni ufficiali alla fine della riunione.