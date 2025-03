Von der Leyen: "L'ora del riarmo, dobbiamo difenderci". Lavrov: "Soldati Ue in Ucraina? Guerra con la Nato"

06 marzo 2025 a

"Questo è un momento spartiacque per l'Europa e l'Ucraina come parte della nostra famiglia europea. È anche un momento spartiacque per l'Ucraina. L'Europa affronta un pericolo concreto e presente, e quindi l'Europa deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così come dobbiamo mettere l'Ucraina in una posizione per proteggersi e spingere per una pace duratura e giusta. Vogliamo una pace con la forza, ed è per questo che oggi presento ai leader il piano di riarmo dell'Europa".

Con queste parole Ursula von der Leyen ha inaugurato il vertice Ue sul conflitto in Ucraina al quale ha partecipato anche Volodymyr Zelensky. "Il piano di riarmo prevede fino a 800 miliardi di euro per investimenti nella difesa. Offre agli Stati membri uno spazio fiscale per investire nella difesa. Offre agli Stati membri la possibilità di investire nell'industria della difesa ucraina o di procurarsi capacità militari che vanno direttamente all'Ucraina. Quindi è a vantaggio del riarmo dell'Europa, del riarmo dell'Unione europea, ma anche dell'armamento dell'Ucraina nella sua lotta esistenziale per la sua sovranità e integrità territoriale. Quindi oggi, Volodymyr, grazie per essere qui. È un momento molto importante per dimostrare che siamo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha poi aggiunto.

Intanto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si è scagliato contro Emmanuel Macron, reo di aver "minacciato la Russia" nel suo discorso al popolo francese. Secondo lui, l'Eliseo è paragonabile a Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler: "Apparentemente vuole la stessa cosa, ma dice che è necessario combattere la Russia affinché non sconfigga la Francia. La Russia - le sue parole riportate dalla Tass - rappresenta un pericolo per la Francia e l'Europa". Il Cremlino ha poi fatto sapere che considererà la presenza delle truppe europee in Ucraina come la presenza delle truppe Nato. "Considereremo la presenza di queste truppe europee sul territorio ucraino allo stesso modo in cui abbiamo valutato la potenziale presenza della Nato", ha esclamato Lavrov.