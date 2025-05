Migranti, chi a Bruxelles ostacola l'Italia

E così ecco la nota: «In una società governata dallo stato di diritto, nessuna magistratura dovrebbe subire pressioni politiche. Le istituzioni che tutelano i diritti fondamentali non possono piegarsi ai cicli politici. Se lo facessero, rischieremmo di erodere la stessa stabilità per cui sono state create.

Se nove paesi, anche con governi di sx (tipo Danimarca e Polonia) chiedono di poter espellere i clandestini e difendere le frontiere, subito scatta la protesta... Ve li dovete tenere, ci intimano. Il monito arriva dal Consiglio d’Europa, che difende chi non è attaccato. Ma tanto che ci fa? Basta dire che ci sono cattivoni antidemocratici che pretendono di essere quelli che decidono le proprie politiche in casa loro.

Editelo definitivamente. Le frontiere non esistono, da noi può arrivare chiunque voglia e pazienza per quello che succede. Questa è l’Europa che davvero si fatica a comprendere. La notizia di ieri ce l’hanno scodellata via comunicato e guarda caso riguarda l’immigrazione. Parola d’ordine mettere i bastoni tra le ruote agli Stati nelle politiche migratorie.

La Corte non deve essere strumentalizzata, né contro i governi, né da essi». Lo si legge in un passaggio della risposta di Alain Berset segretario generale del Consiglio d’Europa alla lettera congiunta del 22 marzo 2025 dove, su iniziativa di Danimarca e Italia, nove Stati membri del Consiglio d’Europa, tra cui Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, hanno chiesto un «dialogo nuovo e aperto» sul modo in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo interpreta la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ora c’è anche mister Berset a difendere le scelleratezze europee sul tema. Ma mica finisce qui, perché il segretario del Consiglio d’Europa si spinge anche oltre nella sua dissertazione: «La loro preoccupazione riguarda le sentenze in materia di immigrazione. Si tratta di sfide complesse e le democrazie devono sempre rimanere aperte alla riflessione attraverso le opportune vie istituzionali. Ma la chiarezza è essenziale». Il capolavoro raggiunge il suo apice qui: «La Corte europea dei diritti dell’uomo non è un organo esterno. È il braccio giuridico del Consiglio d’Europa, creato dai nostri Stati membri, istituito per scelta sovrana e vincolato da una Convenzione che tutti i 46 membri hanno liberamente firmato e ratificato. Esiste per proteggere i diritti e i valori che i 46 membri si sono impegnati a difendere. Il nostro fondamento è la difesa dell’indipendenza e dell’imparzialità della Corte. Il dibattito è sano, ma la politicizzazione della Corte non lo è».