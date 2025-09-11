Ue, la risoluzione: "Gli Stati membri riconoscano la Palestina"

L'Eurocamera chiede agli stati membri di "valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina", e afferma il suo "sostegno all'approccio di von der Leyen sul tema dell'accordo di associazione Ue-Israele". È quanto si legge nella risoluzione "Gaza al limite: l'azione dell'Ue per combattere la carestia, l'urgente necessità di liberare gli ostaggi e procedere verso una soluzione a due stati" approvata giovedì mattina dal Parlamento europeo. Il testo, frutto di un compromesso tra i gruppi non contiene invece una menzione diretta alle responsabilità di genocidio da parte di Israele.

Nella risoluzione appena approvata gli eurodeputati appoggiano in pieno le proposte avanzate ieri dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nei confronti di Israele, dalla sospensione parziale degli accordi alle sanzioni contro coloni e attivisti violenti, chiedendo anche indagini complete su tutti i crimini di guerra e sulle violazioni del diritto internazionale, chiamando tutti i responsabili a rispondere delle proprie azioni. Inoltre, invitano gli Stati membri a valutare la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina per sostenere la soluzione dei due Stati. Nel testo gli eurodeputati esprimono anche la loro seria preoccupazione per la "catastrofica" situazione umanitaria a Gaza e sollecitano un'azione urgente da parte dell'Ue. Invitano a ripristinare con urgenza il mandato e i finanziamenti dell'UNRWA, con un controllo rigoroso, opponendosi fermamente all'attuale sistema di distribuzione degli aiuti.