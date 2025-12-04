Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa

Dopo la decisione di Stefano Sannino - anche lui convolto nello scandalo europeo -, è arrivato anche il passo indietro di Federica Mogherini. La dem si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogherini in una mail - visionata dall'Ansa - inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges. "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea", ha scritto Mogherini.

Intanto, dopo lo scandalo in Ue, è arrivato anche un attacco frontale dall'altra sponda dell'Atlantico. "Si tratta, per inciso, della stessa persona che ha definito la Cuba comunista una 'democrazia monopartitica' e ha favorito gli investimenti, il turismo e il commercio europei che hanno sostenuto il regime repressivo e fortemente antiamericano dell'isola".