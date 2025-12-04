Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa

di
Libero logo
giovedì 4 dicembre 2025
Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa

1' di lettura

Dopo la decisione di Stefano Sannino - anche lui convolto nello scandalo europeo -, è arrivato anche il passo indietro di Federica Mogherini. La dem si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogherini in una mail - visionata dall'Ansa - inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges. "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea", ha scritto Mogherini.

Intanto, dopo lo scandalo in Ue, è arrivato anche un attacco frontale dall'altra sponda dell'Atlantico. "Si tratta, per inciso, della stessa persona che ha definito la Cuba comunista una 'democrazia monopartitica' e ha favorito gli investimenti, il turismo e il commercio europei che hanno sostenuto il regime repressivo e fortemente antiamericano dell'isola".

Federica Mogherini e lo scandalo Ue, il tam tam: "Una talpa interna"

Panico a Bruxelles, siamo alla "caccia alla spia". Alla base della denuncia presentata all'Ufficio anti-fr...

Lo ha scritto su X il vice segretario di Stato Christopher Landau, commentando - con tanto di foto pubblicata in allegato che riprende la notizia - il caso giudiziario che ha coinvolto l'ex Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini. Landau nelle scorse ore è stato proprio a Bruxelles per partecipare al posto di Marco Rubio alla ministeriale degli Esteri alla Nato. 

Caso Mogherini, Sannino si dimette: scandalo Ue, altro scossone

Stefano Sannino ha annunciato che si ritirerà anticipatamente dal suo attuale incarico di direttore generale per ...
tag
federica mogherini
ue
dimissioni

L'inchiesta Federica Mogherini, quel metodo italiano nelle indagini europee

Corsa a ostacoli Ue senza bussola: non sa più come trovare i soldi

La decisione Caso Mogherini, Sannino si dimette: scandalo Ue, altro scossone

ti potrebbero interessare

Federica Mogherini, quel metodo italiano nelle indagini europee

Federica Mogherini, quel metodo italiano nelle indagini europee

Francesco Damato
Qatargate, Alessandra Moretti: riflettori puntati sul 15 dicembre

Qatargate, Alessandra Moretti: riflettori puntati sul 15 dicembre

Alessandro Gonzato
Ue senza bussola: non sa più come trovare i soldi

Ue senza bussola: non sa più come trovare i soldi

Maurizio Stefanini
Caso Mogherini, Sannino si dimette: scandalo Ue, altro scossone

Caso Mogherini, Sannino si dimette: scandalo Ue, altro scossone

Redazione