Alessandra Moretti rompe il silenzio: "Dietro il voto strategie e convenienze"

"Sono amareggiata". Alessandra Moretti commenta così la decisione del Parlamento europeo di revocare la sua immunità nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. "Gli elementi su cui era basata la richiesta - prosegue l'europarlamentare del Pd - erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali". All'Ansa la dem spera "di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse". Da qui il ringraziamento al suo gruppo e "ai tanti colleghi di ogni partito per il sostegno. Continuerò a fare il mio lavoro a testa alta".

La sua preoccupazione non è tanto "dell'impatto che questo voto avrà su di me, ma piuttosto della sua ricaduta sulla dignità e sull'indipendenza del Parlamento europeo. L'immunità non rappresenta un privilegio personale, ma la necessità di tutelare il parlamentare nel libero esercizio della sue essenziali funzioni". Nel frattempo dal Pd arrivano i primi messaggi di solidarietà. "Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati. Continuo a pensare che già ora, dopo i chiarimenti prodotti, c'erano tutte le condizioni per tutelare di più le prerogative dei parlamentari ma ora nella fase che si apre ci sarà l'opportunità per verificare la sua estraneità. Intanto ora il suo impegno continuerà nel lavoro parlamentare", dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.