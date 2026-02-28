Alessandra Moretti balla e canta "Che fastidio" contro il governo Meloni

I brani di Sanremo usati per fini politici. È questa l'ultima trovata di Alessandra Moretti. L'eurodeputata del Pd si rende protagonista di un reel su Instagram che, sfruttando la colonna sonora "Che fastidio" di Ditonellapiaga, mette nel mirino le politiche del governo. "Io non so più cos’è normale o un’allucinazione. Se sono matta io. Non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. I centri in Albania, il mito trumpiano, il decreto sicurezza, il globo terracqueo, il congedo non paritario, il veto sul consenso, i tagli alla salute, il caro amico Orban".

Il tutto mentre imita le movenze che la cantante Ditonellapiaga - vincitrice peraltro nella serata delle cover assieme a Tony Pitony - mette in scena in queste serate durante le esibizioni al Festival. Peccato però che ciò accada in una sede istituzionale, quella del Parlamento europeo. Alla fine del reel, inoltre, appare il logo del gruppo di appartenenza dell’eurodeputata, ovvero S&D, il gruppo dell’alleanza progressista dei socialisti e democratici in Europa.