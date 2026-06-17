Irene Montero di Podemos, sfregio a Trump all'Europarlamento: cosa canta in aula

Un intervento destinato a far discutere ben oltre le mura del Parlamento europeo. Durante il dibattito sulla crisi in Medio Oriente nell’Aula di Strasburgo, l’eurodeputata della Sinistra europea ed esponente di Podemos, Irene Montero, ha concluso il suo intervento con una provocazione che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e dei media internazionali.

Rivolgendosi all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri, Kaja Kallas, presente in aula, Montero ha criticato duramente la posizione dell’Europa rispetto agli ultimi sviluppi nella regione, soffermandosi in particolare sul ruolo degli Stati Uniti e sulle tensioni che continuano a coinvolgere Israele, Iran, Libano e Cisgiordania.

Nel suo intervento, l’eurodeputata spagnola ha contestato i toni positivi con cui alcuni osservatori hanno accolto la tregua raggiunta tra Washington e Teheran, sostenendo che il cessate il fuoco non possa cancellare le conseguenze dei mesi di guerra e delle operazioni militari che continuano a interessare diverse aree del Medio Oriente. “Che cosa deve festeggiare l’Europa, signora Kallas? E lei? Deve festeggiare il compleanno del presidente Trump?”, ha dichiarato Montero nel corso del suo discorso. A quel punto, tra sorpresa e tensione nell’emiciclo, la parlamentare ha intonato alcune note della celebre canzone “Happy Birthday”, modificandone però il testo in chiave polemica: “Tanti auguri Mr. Trump, tanti auguri Mr. Genocidio, tanti auguri a te”.

L’ex ministra spagnola dell’Uguaglianza, tra le figure più note della sinistra radicale europea, non è nuova a prese di posizione particolarmente dure su temi internazionali. Negli ultimi mesi ha più volte accusato Bruxelles di mantenere un atteggiamento troppo prudente nei confronti del governo israeliano e degli Stati Uniti, chiedendo sanzioni e una revisione degli accordi di cooperazione. La performance nell’Aula di Strasburgo ha però segnato un ulteriore salto di tono nel confronto politico, trasformando un dibattito istituzionale in un episodio destinato a circolare rapidamente sui social network e nei media di tutto il continente.