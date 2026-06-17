Aerei, bagagli e posti: ecco le nuove regole Ue

Grosse novità in vista per i passeggeri. Parlamento europeo e Consiglio hanno messo a punto un'intesa sul nuovo Regolamento che aggiornerà la disciplina europea sui diritti dei passeggeri aerei. Tra i punti più dolenti, i rimborsi. Risultato? Se un aereo fa oltre tre ore di ritardo, scatta il diritto al risarcimento per i passeggeri. La compensazione pecuniaria oscilla da 250 a 600 euro. E ancora è in vigore il divieto di annullamento del biglietto di ritorno nel caso di mancato imbarco sul volo di andata e ancora il divieto di addebito di tariffe per la correzione di refusi nei dati del passeggero nella fase di acquisto del biglietto.

Le compagnie aeree dovranno includere nella tariffa base non solo un piccolo bagaglio da riporre sotto il sedile anteriore, ma anche un trolley. La normativa approvata inoltre prevede il divieto di supplementi per far sedere bambini di età inferiore ai 14 anni, nonché ai passeggeri con disabilità e ai loro accompagnatori, insieme ai genitori, o alle persone che accompagnano.