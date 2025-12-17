Libero logo
L'ultimo fallimento degli economisti fuori dalla realtà

di Mario Sechimercoledì 17 dicembre 2025
L'ultimo fallimento degli economisti fuori dalla realtà

4' di lettura

Se l’Europa fosse quella che raccontano gli europeisti, non esisterebbe; i suoi confini e orizzonti sono per fortuna più ampi. Tramontati gli statisti, l’Europa è stata sfigurata dall’ascesa dei burocrati e degli economisti al vertice della macchina politica di Bruxelles. Se tutto è ridotto a calcolo economico, parametro, procedura, il primo elemento che scompare è la storia, la cultura, fino all’eclisse del buon senso. Pensare di poter cambiare a tavolino i cicli industriali, immaginare di sostituire l’imprenditore con il funzionario brussellese, mettere nero su bianco un diktat che impone di comprare l’automobile senza poter scegliere come spendere i propri soldi, è una stupidaggine che poteva venire in mente solo a una classe dirigente che non ha mai avuto il problema di comprare l’auto a rate e far quadrare i conti in famiglia.

Il Green Deal è un fallimento ideologico dei nipotini dell’utopia comunista e degli economisti che hanno pensato di poter cambiare l’intero sistema di produzione dalle fondamenta, dall’energia che alimenta i motori. La retromarcia europea sull’auto elettrica è la vendetta della storia, delle persone che non si possono ridurre a consumatori senza idee, pronti a seguire le allucinazioni di una classe di politici che ha scambiato Greta Thunberg per Karl Marx. Il filosofo francese Jean-Claude Michéa quando scoppiò in Francia la rivolta dei gilet gialli per le norme punitive sulle auto a gasolio (quelle che usano i poveri, i dimenticati di questa pazza rivoluzione che è giunta al capolinea), trovò una formula geniale per descrivere la sinistra autoscarrozzata in Tesla (prima che Musk diventasse per il salotto radical chic l’abominevole uomo del trumpismo): la “gauche kérosène”, il carburante degli aerei che nel fine settimana trasportano la solita compagnia di giro ecologista nei soliti resort dove il solito progresso incontra il solito Mojito a bordo piscina. Tutti insieme, nello stesso posto, bruciando idrocarburi, il club in prima classe del petrolio. Sono arrivate al capolinea le idee degli economisti – che si servono del burocrate per trasformare le loro teorie in armi di distruzione di massa - che per un ciclo durato più di 30 anni sono stati scambiati per degli statisti. S’è fermata la locomotiva tedesca, crescita zero, 3 milioni di disoccupati, la faglia politica aperta dall’AfD ha riprodotto le “due Germanie”, Est e Ovest, e i cervelli fini delle lezioni di rigore da Berlino ora tacciono, il presidente della Confindustria tedesca, Peter Leibinger, l’ha messa giù piatta: «Il Paese rischia una deindustrializzazione irreversibile.

La Cina ha copiato il nostro modello». E le automobili, benvenuti a bordo, al volante c’è il Partito comunista cinese. Qualche giorno fa il Wall Street Journal ha dovuto ammettere che nessuna delle previsioni fatte dagli economisti con l’alloro in testa sui dazi e l’inflazione ha fatto centro, tutte sbagliate. Un altro brutto quarto d’ora, dopo quello trascorso quando l’inflazione fece un decollo verticale nel 2022 e gli esperti dissero che era un fenomeno “temporaneo”, salvo poi scoprire che era una crisi acuta e lunga. Ne subiamo ancora gli effetti. L’ascesa dell’economista in Europa ha mandato in testacoda la manifattura e creato una categoria di oracoli che non ne azzeccano mai una. Fulminati dall’auto elettrica, in retromarcia sul Green Deal. Non è un caso che nessuno dei padri fondatori dell’Europa fosse un economista: Robert Schuman era un giurista cattolico che aveva coltivato filosofia e teologia; Jean Monnet abbandonò la scuola a 16 anni, il suo straordinario intuito e pragmatismo furono quelli di un venditore di cognac che imparò l’arte del commercio internazionale e della diplomazia; il cattolico Konrad Adenauer da ragazzino aveva il pallino dell’inventore, fece studi giuridici e politici senza eccellere, fu un anti-prussiano d’acciaio, la Prima guerra mondiale mentre era sindaco di Colonia fu per lui la palestra del futuro statista; Alcide De Gasperi, eccezionale studente di greco e latino, si laureò all’università di Vienna in letteratura, tesi in filologia. A questo poker d’assi aggiungo la carta del leone d’Inghilterra, Winston Churchill - che gli europeisti con la laurea in europeismo dimenticano regolarmente di inserire nel loro pantheon - fu forgiato dal campo di battaglia, in missione in India avviò la sua formazione di autodidatta, si nutrì di classici e proseguì voracemente a leggere passato e presente, sparare al nemico e scrivere corrispondenze di guerra per i giornali, così divenne lo scrittore più venduto d’Inghilterra, premio Nobel per la letteratura nel ’53 e un gigante della storia politica. Nessuna di queste straordinarie figure era un economista, tutti conoscevano la storia ed erano stati forgiati dalla tremenda esperienza della guerra. A nessuno dei fondatori dell’Europa sarebbe mai venuto in mente di seguire Greta Thumberg e il suo esercito di invasati, l’avrebbero spedita a scuola.

