Maionese e ketchup, addio bustine: l'ultima follia della Ue

Stop alle bustine monouso di ketchup e maionese nei ristoranti: lo ha deciso l'Unione europea. La misura sarà effettiva a partire da agosto, come affermato nel PPWR (Packaging and packaging waste regulation), entrato in vigore nel gennaio dello scorso anno. Si tratta di una novità che riguarderà anche le bustine di olio e aceto. L'obiettivo della norma è ridurre i rifiuti di imballaggio, migliorare la riciclabilità ed eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive per l'ambiente, come la plastica monouso.
L'intenzione, in particolare, sarebbe quella di ridurre i rifiuti di imballaggio pro-capite del 15% rispetto al 2018, entro il 2040. Tre le direttive pensate dall'Europa per raggiungere lo scopo: ridurre il peso e le tipologie di imballaggi considerati superflui; aumentare entro il 2030 l'utilizzo di imballaggi riciclati su grandi elettrodomestici, bevande da asporto, take away, scatole per trasporti; incrementare, sempre entro il 2030, i livelli minimi di materiale riciclato in tutti gli imballaggi in plastica: almeno il 35% dovrà essere riciclato.
Ue, l'ideologia-green di rieducazione socialeDa qualche settimana sulle nostre tavole c’è una novità: le bottiglie di plastica che fanno da conte...
Da agosto in poi, quindi, salse e condimenti dovranno essere serviti in contenitori diversi e sostenibili. Nella direttiva rientrano anche marmellate, zucchero, burro e prodotti per l'igiene personale. Basti pensare, per esempio, agli shampoo e ai detergenti messi a disposizione da hotel e alberghi. Inoltre, ci sarebbero pure tutti i prodotti legati alla sfera sanitaria: dal periodo della pandemia Covid, infatti, erano addirittura aumentati i prodotti in pacchi monouso, il cui utilizzo era stato incoraggiato dalle istituzioni stesse per scongiurare il rischio di contrarre il virus.