Maionese e ketchup, addio bustine: l'ultima follia della Ue

Stop alle bustine monouso di ketchup e maionese nei ristoranti: lo ha deciso l'Unione europea. La misura sarà effettiva a partire da agosto, come affermato nel PPWR (Packaging and packaging waste regulation), entrato in vigore nel gennaio dello scorso anno. Si tratta di una novità che riguarderà anche le bustine di olio e aceto. L'obiettivo della norma è ridurre i rifiuti di imballaggio, migliorare la riciclabilità ed eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive per l'ambiente, come la plastica monouso.

Da agosto in poi, quindi, salse e condimenti dovranno essere serviti in contenitori diversi e sostenibili. Nella direttiva rientrano anche marmellate, zucchero, burro e prodotti per l'igiene personale. Basti pensare, per esempio, agli shampoo e ai detergenti messi a disposizione da hotel e alberghi. Inoltre, ci sarebbero pure tutti i prodotti legati alla sfera sanitaria: dal periodo della pandemia Covid, infatti, erano addirittura aumentati i prodotti in pacchi monouso, il cui utilizzo era stato incoraggiato dalle istituzioni stesse per scongiurare il rischio di contrarre il virus.