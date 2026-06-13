Milan, Rangnick ha detto no: nuovo clamoroso disastro

Mentre il Milan continua a sfogliare la rosa degli allenatori (Glasner resta favorito su Jaissle e Amorim), Rangnick si chiama fuori dalla corsa per diventare il nuovo dirigente di punta dei rossoneri. Il ct dell’Austria è stanco di aspettare e intende concentrarsi solo sul Mondiale.

Paulo Dybala e la Roma sono vicinissimi a un’intesa per il rinnovo del contratto, che scade alla fine del mese. Nonostante i tempi della trattativa si siano allungati, l’argentino ha sempre dato priorità alla squadra di Gasperini: ieri ha fatto pervenire una controproposta ai giallorossi, ai quali adesso tocca concludere l’accordo. Una volta risolta la questione Dybala, la Roma (che ieri ha annunciato D’Amico in qualità di nuovo ds) intensificherà la ricerca di un esterno offensivo: i nomi in cima alla lista sono sempre quelli di Greenwood e Alajbegovic, ma dalle radio capitoline spunta anche Pulisic. In uscita, invece, è in dirittura d’arrivo la cessione di Baldanzi al Genoa in cambio di 9,5 milioni.