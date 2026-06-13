Milan, Rangnick ha detto no: nuovo clamoroso disastro

Mentre il Milan continua a sfogliare la rosa degli allenatori (Glasner resta favorito su Jaissle e Amorim), Rangnick si chiama fuori dalla corsa per diventare il nuovo dirigente di punta dei rossoneri. Il ct dell’Austria è stanco di aspettare e intende concentrarsi solo sul Mondiale.
Paulo Dybala e la Roma sono vicinissimi a un’intesa per il rinnovo del contratto, che scade alla fine del mese. Nonostante i tempi della trattativa si siano allungati, l’argentino ha sempre dato priorità alla squadra di Gasperini: ieri ha fatto pervenire una controproposta ai giallorossi, ai quali adesso tocca concludere l’accordo. Una volta risolta la questione Dybala, la Roma (che ieri ha annunciato D’Amico in qualità di nuovo ds) intensificherà la ricerca di un esterno offensivo: i nomi in cima alla lista sono sempre quelli di Greenwood e Alajbegovic, ma dalle radio capitoline spunta anche Pulisic. In uscita, invece, è in dirittura d’arrivo la cessione di Baldanzi al Genoa in cambio di 9,5 milioni.
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Il Como è già vicino a concludere un paio di colpi. Si tratta di due brasiliani: uno è Yan Couto, esterno destro di 24 anni, che arriverà in prestito dal Borussia Dortmund. Il secondo invece è Kaiki, terzino sinistro 23enne del Cruzeiro, che dovrebbe arrivare a titolo definitivo in cambio di circa 14 milioni.
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L’Inter invece continua a trattare con l’Udinese per Solet: la richiesta dei friulani è di 25 milioni, i nerazzurri vorrebbero chiudere tra i 20 e i 22. Alle big italiane piace molto Ruggeri, che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid dopo una buona stagione. In prima fila sembra però esserci la Fiorentina: da capire le condizioni degli spagnoli per una cessione. Ieri è stata anche la giornata degli annunci dei nuovi allenatori di Sassuolo e Torino, che hanno entrambe pescato con coraggio dalla Serie B. Aquilani ha infatti raccolto l’eredità di Grosso in Emilia dopo una straordinaria cavalcata con il Catanzaro, fermatasi a un passo dalla Serie A, mentre Abate ha firmato per i granata dopo un’ottima stagione alla Juve Stabia.