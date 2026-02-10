Macron umiliato da Berlino: "Solo una distrazione

In una intervista rilasciata contemporaneamente a sette quotidiani europei, Macron ha rilanciato due temi forti: eurobond per difesa e IA e un richiamo netto a un'Europa che agisca da superpotenza. Di fatto, un indizio della sua controffensiva all'attivismo di Friedrich Merz e Giorgia Meloni in vista del summit informale sulla competitività. La geografia delle alleanze in Europa, in questo momento storico, è quanto mai instabile ma poggia su un dato: dalla difesa alle ricette economiche e industriali, l'asse franco-tedesco sta subendo un progressivo sfilacciamento. E a testimoniarlo c'è la replica alla quale si è affidata Berlino sugli eurobond: la proposta "distrae dall'argomento principale, ovvero il problema della produttività ".

Lo smacco della cerimonia inaugurale di Milano-Cortina , in confronto, era acqua fresca : Emmanuel Macron deve incassare un altro colpo basso, decisamente più pesante e grave, destinato a cambiare forse definitivamente gli equilibri dell' Unione europea . A dire no al presidente francese è Berlino, che si oppone alla proposta di Eurobond avanzata dall'Elisea bollandola come "una distrazione".

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha concepito il summit sulla competitività come un "ritiro" dei 27. Lo ha convocato nel castello di Alden Biesen, a oltre un'ora di auto da Bruxelles. Ha invitato i 27 leader a togliersi metaforicamente la giacca, per capire cosa fare davvero per portare l'Ue fuori dalla sacca della scarsa industrializzazione. La via da seguire - ma che finora è stata ben poco battuta - resta quella dei rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta, che saranno entrambi presenti. Quando poi, domenica, è emersa l'iniziativa di Italia e Germania di organizzare un pre-vertice con i cosiddetti Paesi like-minded', più di un funzionario a Bruxelles è rimasto sorpreso, data anche la natura già informale della riunione convocata da Costa. E anche visto che, stando alla previsioni, saranno almeno 20 i leader che aderiranno all'incontro organizzato da Merz, Meloni e dal premier belga Bart De Wever.

"Non commento" l'iniziativa "non ne conosco lo scopo. Gli Stati membri sono liberi di riunirsi, vedremo quale sarà l'obiettivo della riunione", ha spiegato un alto funzionario. Chi non ha perso tempo nel rispondere a suo modo è stato Macron.