Super caccia, rottura tra Francia e Germania: "Il progetto è morto"

Strappo tra Francia e Germania: si sarebbe deciso di mettere un punto al progetto franco-tedesco di un super caccia FCAS. Lo riporta Politico dopo aver sentito diversi diplomatici e funzionari dei due Paesi, in attesa dell'annuncio ufficiale. Si tratta, o meglio si trattava, del più importante progetto militare transfrontaliero dell’Unione europea. L'obiettivo, al cui raggiungimento stava contribuendo anche la Spagna, era costruire un cacciabombardiere di sesta generazione.

Il risultato sarebbe stato un "sistema di sistemi", cioè un jet integrato con una serie di funzioni con droni, satelliti e altri sistemi d’arma. Una sorta di piattaforma aerea. L’FCAS, inoltre, era stato pensato come concorrente diretto del GCAP, sviluppato da Regno Unito, Italia (attraverso Leonardo) e Giappone. Il progetto franco-tedesco, lanciato nel 2017 dall'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron, vede coinvolti la francese Dassault, Airbus (con base in Baviera) e dal 2021 anche la spagnola Indra. Gli ostacoli, però, conflitti e problemi industriali, si sarebbero presentati fin da subito. Fino ad oggi, quando il progetto sarebbe praticamente morto.