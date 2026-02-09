Super caccia, rottura tra Francia e Germania: "Il progetto è morto"

Strappo tra Francia e Germania: si sarebbe deciso di mettere un punto al progetto franco-tedesco di un super caccia FCAS. Lo riporta Politico dopo aver sentito diversi diplomatici e funzionari dei due Paesi, in attesa dell'annuncio ufficiale. Si tratta, o meglio si trattava, del più importante progetto militare transfrontaliero dell’Unione europea. L'obiettivo, al cui raggiungimento stava contribuendo anche la Spagna, era costruire un cacciabombardiere di sesta generazione.
Il risultato sarebbe stato un "sistema di sistemi", cioè un jet integrato con una serie di funzioni con droni, satelliti e altri sistemi d’arma. Una sorta di piattaforma aerea. L’FCAS, inoltre, era stato pensato come concorrente diretto del GCAP, sviluppato da Regno Unito, Italia (attraverso Leonardo) e Giappone. Il progetto franco-tedesco, lanciato nel 2017 dall'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron, vede coinvolti la francese Dassault, Airbus (con base in Baviera) e dal 2021 anche la spagnola Indra. Gli ostacoli, però, conflitti e problemi industriali, si sarebbero presentati fin da subito. Fino ad oggi, quando il progetto sarebbe praticamente morto.
"L’FCAS è morto, lo sanno tutti, ma nessuno vuole dirlo", ha confidato a Politico un parlamentare francese che si occupa di politica della difesa. La Germania, nel frattempo, avrebbe già acquisito informazioni per spostare i propri sforzi altrove. Come riportato dal Corriere della Sera nei giorni scorsi, durante il vertice italo-tedesco del 23 gennaio il cancelliere tedesco Friedrich Merz si sarebbe informato con la premier Giorgia Meloni su come l’Italia vedesse un’eventuale partecipazione della Germania al GCAP. E da Roma sarebbe arrivato un parere favorevole. Macron, intanto, avrebbe scritto a Merz per chiedere spiegazioni. Lo ha riportato Le Parisien. L'Eliseo, in particolare, vorrebbe evitare di veder naufragare il progetto perché, come ha detto un funzionario francese a Politico, un collasso sarebbe "un cattivo segnale, ed è per questo che Macron sta spingendo per salvarlo".