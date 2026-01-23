Viktor Orban, schiaffo alla Ue: "Io sono qui. Chi è isolato?"

"Perché gli altri non ci sono?": il premier ungherese Viktor Orban lo ha detto al Corriere della Sera riferendosi all'assenza di altri Paesi europei nel Board of peace, l'organismo voluto dal presidente americano Donald Trump per facilitare la pace e la ricostruzione a Gaza. Del Consiglio fanno parte solo l'Ungheria e la Bulgaria per quel che riguarda l'Europa. Orban ha rivelato anche di averne parlato con la premier Giorgia Meloni: "Ho discusso con Giorgia del Board of peace, che riguarda di più Gaza. Lei mi ha spiegato quanto sia costituzionalmente difficile per l’Italia aderire a organizzazioni internazionali. Per l’Ungheria la regolamentazione è più semplice".

Secondo lui, comunque, il punto è un altro: "Bruxelles non vuole la pace. Almeno non in Ucraina". E ancora: "I principali Paesi europei vogliono continuare la guerra in Ucraina. Questo è il problema. Ogni giorno centinaia di persone muoiono. E noi dovremmo cambiare questa situazione". Orban ha definito le situazioni a Gaza e in Ucraina "molto difficili. Ma almeno su Gaza tutti vorrebbero la pace. Sull’Ucraina è più complicato, perché i principali Paesi europei vogliono continuare la guerra". Quando gli è stato chiesto se le sue posizioni possano portare a un suo isolamento nel contesto europeo, lui ha risposto: "Io sono qui, al Board of peace. Gli altri leader europei no. Chi è isolato?".