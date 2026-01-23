Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Viktor Orban, schiaffo alla Ue: "Io sono qui. Chi è isolato?"

di
Libero logo
venerdì 23 gennaio 2026
Viktor Orban, schiaffo alla Ue: "Io sono qui. Chi è isolato?"

1' di lettura

"Perché gli altri non ci sono?": il premier ungherese Viktor Orban lo ha detto al Corriere della Sera riferendosi all'assenza di altri Paesi europei nel Board of peace, l'organismo voluto dal presidente americano Donald Trump per facilitare la pace e la ricostruzione a Gaza. Del Consiglio fanno parte solo l'Ungheria e la Bulgaria per quel che riguarda l'Europa. Orban ha rivelato anche di averne parlato con la premier Giorgia Meloni: "Ho discusso con Giorgia del Board of peace, che riguarda di più Gaza. Lei mi ha spiegato quanto sia costituzionalmente difficile per l’Italia aderire a organizzazioni internazionali. Per l’Ungheria la regolamentazione è più semplice". 

Secondo lui, comunque, il punto è un altro: "Bruxelles non vuole la pace. Almeno non in Ucraina". E ancora: "I principali Paesi europei vogliono continuare la guerra in Ucraina. Questo è il problema. Ogni giorno centinaia di persone muoiono. E noi dovremmo cambiare questa situazione". Orban ha definito le situazioni a Gaza e in Ucraina "molto difficili. Ma almeno su Gaza tutti vorrebbero la pace. Sull’Ucraina è più complicato, perché i principali Paesi europei vogliono continuare la guerra". Quando gli è stato chiesto se le sue posizioni possano portare a un suo isolamento nel contesto europeo, lui ha risposto: "Io sono qui, al Board of peace. Gli altri leader europei no. Chi è isolato?". 

tag
viktor orban
ungheria
gaza
board of peace
ue

Smascherato Tajani replica a Zelensky: "Soldi e soldati", bordata al premier ucraino

Una nuova era? Meloni-Merz, "no" a Trump sul board of peace. Italia-Germania, il patto: "Per la Ue l'ora delle scelte"

Minaccia al Re di Spagna Ue, la deputata comunista minaccia il re di Spagna: il gesto della ghigliottina

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato? Meloni: "Sono indignata"

Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato? Meloni: "Sono indignata"

Redazione
Crans-Montana, Moretti scarcerato? Insorgono Salvini e Tajani: "Vergogna!"

Crans-Montana, Moretti scarcerato? Insorgono Salvini e Tajani: "Vergogna!"

Redazione
Crans-Montana, ecco chi ha pagato la cauzione di Jacques Moretti

Crans-Montana, ecco chi ha pagato la cauzione di Jacques Moretti

Redazione
Crans-Montana, Jacques Moretti fuori dal carcere: ha pagato la cauzione

Crans-Montana, Jacques Moretti fuori dal carcere: ha pagato la cauzione

Redazione