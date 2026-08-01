Libero logo
Nazionale
ceuta
Scandalo Conte-Covid
Baresi
Sigfrido Ranucci

Ceuta, l'Ue convoca una riunione urgente: "Continuiamo a monitorare la situazione"

sabato 1 agosto 2026
Ceuta, l'Ue convoca una riunione urgente: "Continuiamo a monitorare la situazione"

2' di lettura

L'Irlanda, in qualità di paese che detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea, convocherà per la giornata di martedì una riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni dell'Ue, per discutere degli sviluppi a Ceuta. Lo ha reso noto su X il premier irlandese Micheal Martin. "Rimaniamo in stretto contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione", ha affermato. La risposta arriva dopo che Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici dell'Ue "in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione europea a Ceuta e alla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati, contrastare le reti di traffico di migranti, eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali e garantire una risposta europea unitaria ed efficace.

La missiva, indirizzata al Presidente del Consiglio europeo, António Costa, alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e al Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, Micheál Martin, è stata sottoscritta da 22 Capi di Stato e di governo europei, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'Interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta europea coordinata. Fra i firmatari non figurano Spagna e Francia.

Ceuta, la lettera della Meloni sottoscritta da 22 Paesi: rivolta-Ue contro Pedro Sanchez

Non solo la sospensione per un mese, salvo proroghe, del trattato di Schengen in seguito alla crisi migratoria a Ceuta. ...

"La crisi di Ceuta ha imposto a tutta l’Europa una profonda riflessione sul tema dell’immigrazione e della regolarizzazione dei clandestini. L’Italia ha già raccolto l’appoggio di moltissimi partner europei per fare in modo che le frontiere del continente tornino ad essere sicure, e il lavoro messo in atto in questi anni da Giorgia Meloni, con un calo dell’80% degli sbarchi e l’aumento del 40% dei rimpatri, può finalmente diventare un modello e lo diventerà. Non possiamo permettere che in Europa entri anche chi non ne ha i requisiti, venendo regolarizzato da sanatorie ideologiche tanto care alla sinistra, perché così non si farà altro che alimentare chi della disperazione e della fame dei popoli ne ha tratto un business. L’Italia resta in prima linea, anche dal punto di vista geografico, sul contrasto all’immigrazione illegale e dopo tanti anni di parole a vuoto anche l’Europa farà la sua parte", è il commento di Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia. 

Mario Balotelli, lezione alla sinistra su Ceuta: "Italia agli italiani, Africa agli africani"

"Ceuta? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. PUNTO". A dirlo...
tag
giorgia meloni
micheal martin
ceuta

Situazione fuori controllo Ceuta, residente piange: "Ho paura, tremo". E intanto i migranti alle spalle ridono

Ceuta, il presidente della Regione: "Città sconvolta"

La sentenza del calciatore Mario Balotelli, lezione alla sinistra su Ceuta: "Italia agli italiani, Africa agli africani"

ti potrebbero interessare

Ceuta, la lettera della Meloni sottoscritta da 22 Paesi: rivolta-Ue contro Pedro Sanchez

Ceuta, la lettera della Meloni sottoscritta da 22 Paesi: rivolta-Ue contro Pedro Sanchez

Islam e gay, l'allarme della Lega irriso in Europa

Islam e gay, l'allarme della Lega irriso in Europa

Fabio Rubini
Ursula von der Leyen ci chiede 2mila miliardi

Ursula von der Leyen ci chiede 2mila miliardi

Fabio Dragoni
Lega, "ecco la nuova banconota da 20 euro": clamoroso siluro su Ursula e Ue

Lega, "ecco la nuova banconota da 20 euro": clamoroso siluro su Ursula e Ue