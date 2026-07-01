In Onda, sparata di Freccero: "Ho un pettegolezzo su Trump e Meloni. Esiste una chat..."

Se fosse vero, avrebbe del clamoroso. Soprattutto visti i trascorsi e le ultime scaramucce. A scatenare il “divertiessment” è Carlo Freccero, massmediologo ed ex-direttore di Rai2, ospite di In Onda, il sostituto estivo di Otto e Mezzo su La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese.
Freccero ha lanciato un retroscena destinato a far discutere: secondo lui, infatti, esisterebbe una chat tra Ursula von der Leyen, i tre cosiddetti "volenterosi" Starmer, Merz e Macron, più Meloni e Zelensky, il cui tema sarebbe come "far fuori" politicamente Trump.
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Marianna Aprile sottopone a Freccero l’ultima dichiarazione della Meloni, che dice: “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri, credo che l'Occidente sia più forte unito e ho lavorato per questo. Poi i rapporti solidi si fondano sulla franchezza, sono una persona franca oggi e lo ero ieri. L'Italia sarà più forte in un Occidente unito, lavoro e continuo a lavorare per questo”.
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A quel punto Freccero, senza nemmeno farsi fare la domanda, interviene a gamba tesa: “Ho un pettegolezzo bellissimo, vi faccio divertire. C’è il super-spot?”. La Aprile lo autorizza: “No, no, per il pettegolezzo aspettiamo”. E allora l’ex-direttore di Rai2 la spara: “È uscito su internet una cosa curiosissima. Sembra che la Von der Leyen abbia fatto una chat con i tre volenterosi Starmer, Macron, Merz, più la Meloni e Zelensky sul tema 'come far fuori Trump'. Chi è che ha raccontato le bugie? È stato Rutte o è stata la Meloni sui voli usa dalle basi italiane? Trump conosce assolutamente cosa avviene dietro alla Von der Leyen, conosce tutto”.
Evidentemente in vena di leggerezza, Freccero ha lanciato un altro “gossip” riguardante i massimi leader mondiali, notando in quello ucraino Zelensky un raffreddore “un po’ strano, soffiandosi sempre il naso, senza spiegarmi il perché”. Secondo Freccero Trump sarebbe a conoscenza di tutti gli affari di Zelensky e per questo sarebbe in una posizione di vantaggio. Telese, allora, lo incalza chiedendogli con un misto di ironia e incredulità quale fosse il nesso tra il raffreddore e tutto il resto: "Sono ingenuo…".
Carlo Freccero, Trump e Meloni: guarda qui il video di In Onda su La7