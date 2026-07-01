In Onda, sparata di Freccero: "Ho un pettegolezzo su Trump e Meloni. Esiste una chat..."

Se fosse vero, avrebbe del clamoroso. Soprattutto visti i trascorsi e le ultime scaramucce. A scatenare il “divertiessment” è Carlo Freccero, massmediologo ed ex-direttore di Rai2, ospite di In Onda, il sostituto estivo di Otto e Mezzo su La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese.

Freccero ha lanciato un retroscena destinato a far discutere: secondo lui, infatti, esisterebbe una chat tra Ursula von der Leyen, i tre cosiddetti "volenterosi" Starmer, Merz e Macron, più Meloni e Zelensky, il cui tema sarebbe come "far fuori" politicamente Trump.