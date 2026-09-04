Pd senza vergogna, assalto all'Italia: la (ridicola) denuncia presentata alla Ue

Si chiama “Democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali” ed è uno dei quattro “working group”, ovvero gruppi di lavoro, che fanno capo alla Commissione Libe (Libertà civili, giustizia e affari interni) del Parlamento europeo. Una sorta di “sottocommissione” che ha il compito di verificare eventuali violazioni dei diritti da parte dei governi dei Paesi membri, le cui audizioni e incontri si tengono rigorosamente a porte chiuse. Gli obiettivi sono nobili ma nella pratica si tratta di uno strumento utile solo per cercare di mettere in difficoltà l’esecutivo sgradito di turno.

L’altro ieri, per esempio è toccato all’Italia. E sapete un po’ chi ha avuto l’ardire di chiedere l’avvio di una missione di monitoraggio nel nostro Paese? Il Pd, che dovrebbe cambiare il suo nome in Pai, ovvero Partito anti-italiano. Di questo gruppo di lavoro specifico, per la quota dem, fa parte l’europarlamentare Alessandro Zan. Da lui sarebbe stato architettato l’agguato per provare a gettare fango sul governo, magari organizzando qualche summit con qualche ong in Italia per dire che da noi vige un regime autoritario che mette a rischio i diritti e le libertà civili.

Nello specifico, sono stati sollevati dubbi sul rispetto dello Stato di diritto in Italia in merito alla giustizia, alla libertà di stampa, agli spyware (quei software che raccolgono informazioni senza il consenso degli utenti su internet) e ai diritti Lgbt.