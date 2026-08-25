Ceuta, caos tra i socialisti a Bruxelles: chi può saltare, Pd nel panico

Ceuta ha mandato in crisi la sinistra europea: da una parte il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, dall'altra la prima ministra danese Mette Frederiksen. E al centro c'è il diverso approccio alla politica migratoria. A riferirlo è il portale "Politico", che contrappone Frederiksen, fautrice da anni di una linea restrittiva, a quella più aperturista dello spagnolo Sanchez. Due posizioni che hanno creato ancora più difficoltà dopo che il primo agosto la prima ministra danese si è unita ad altri leader dell'Unione europea nell'accusare Sanchez di aver indebolito la sicurezza delle frontiere comunitarie dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti nell'exclave spagnola.

Ceuta e Ue: espulsioni, trattati e asilo, la sinistra bara sui migranti Gira una bufala agostana a sinistra. È una bufala a testata multipla, che al suo interno ne contiene molte altre....

E di fronte a tutto questo, dove si piazza la sinistra? "Dobbiamo sviluppare una strategia e restare uniti", è andato dicendo l'eurodeputato Vytenis Andriukaitis, membro della presidenza del Pse, riconoscendo che all'interno della famiglia socialista "gli approcci su questo tema sono un po' diversi". I nodi però vengono al pettine e la questione dovrebbe arrivare ai vertici del Pse prima del Consiglio europeo di ottobre, mentre la leadership del gruppo S&D dovrebbe discuterne nella seconda o terza settimana di settembre. Fonti interne citate da "Politico" ritengono però possibile che prevalga la scelta di evitare uno scontro aperto. A frenare un'eventuale offensiva contro Frederiksen contribuirebbe anche la forte solidarietà tra i partiti socialdemocratici nordici.

Meloni e i sondaggi, "non c'è segno". Il NY Times spezza i sogni di Schlein e Conte Più che un’intervista, quello del New York Times con Giorgia Meloni è un viaggio nell’evoluzio...