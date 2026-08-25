Ceuta, caos tra i socialisti a Bruxelles: chi può saltare, Pd nel panico

Ceuta ha mandato in crisi la sinistra europea: da una parte il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, dall'altra la prima ministra danese Mette Frederiksen. E al centro c'è il diverso approccio alla politica migratoria. A riferirlo è il portale "Politico", che contrappone Frederiksen, fautrice da anni di una linea restrittiva, a quella più aperturista dello spagnolo Sanchez. Due posizioni che hanno creato ancora più difficoltà dopo che il primo agosto la prima ministra danese si è unita ad altri leader dell'Unione europea nell'accusare Sanchez di aver indebolito la sicurezza delle frontiere comunitarie dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti nell'exclave spagnola.
Ceuta e Ue: espulsioni, trattati e asilo, la sinistra bara sui migrantiGira una bufala agostana a sinistra. È una bufala a testata multipla, che al suo interno ne contiene molte altre....
E di fronte a tutto questo, dove si piazza la sinistra? "Dobbiamo sviluppare una strategia e restare uniti", è andato dicendo l'eurodeputato Vytenis Andriukaitis, membro della presidenza del Pse, riconoscendo che all'interno della famiglia socialista "gli approcci su questo tema sono un po' diversi". I nodi però vengono al pettine e la questione dovrebbe arrivare ai vertici del Pse prima del Consiglio europeo di ottobre, mentre la leadership del gruppo S&D dovrebbe discuterne nella seconda o terza settimana di settembre. Fonti interne citate da "Politico" ritengono però possibile che prevalga la scelta di evitare uno scontro aperto. A frenare un'eventuale offensiva contro Frederiksen contribuirebbe anche la forte solidarietà tra i partiti socialdemocratici nordici.
Meloni e i sondaggi, "non c'è segno". Il NY Times spezza i sogni di Schlein e ContePiù che un’intervista, quello del New York Times con Giorgia Meloni è un viaggio nell’evoluzio...
Ma non finisce qui, perché la crisi ha alimentato ipotesi su una possibile contestazione della leadership di Iratxe Garci'a Pe'rez, considerata politicamente vicina a Sanchez, alla guida del gruppo S&D. Ecco allora che si inserisce la delegazione italiana. Solo questa avrebbe numeri sufficienti per promuovere un'alternativa, ma la segretaria del Partito democratico Elly Schlein non avrebbe interesse ad aprire questo fronte. Soprattutto con le elezioni alle porte e la sfida per la leadership del campo largo.