Giorgia Meloni, il vero capolavoro: conti sistemati tra due guerre e dopo la pandemia

La Banca centrale europea ha però cambiato pelle alla sua politica monetaria. Il tasso sui depositi delle banche, all’insediamento del governo, era pari allo 0,75%. Pochi giorni dopo, il 27 ottobre, Francoforte lo porta all’1,50. Poi la corsa è continuata fino al 4%, prima di una discesa che oggi vede quel tasso pari al 2,25. Per semplicità confrontiamo soltanto i due estremi : 0,75 e 2,25. Quel tasso che è una “guida” è comunque più che triplicato. E nonostante questo il decennale italiano non è salito ma addirittura sceso. Quindi non l’Italia non ha semplicemente tenuto botta. Ma ha fatto un capolavoro.

Quando Giorgia Meloni si è insediata, il 22 ottobre 2022, l’Italia pagava sul BTP decennale un rendimento vicino al 4,5%. È il tasso principe con cui valutare il costo del debito. Oggi, a inizio settembre 2026, quel tasso oscilla intorno al 4,2%. La differenza può essere percepita come minima. Chi vorrebbe banalizzare ha buon gioco a farlo. Il punto, però, non è il decimale in sé. Ma come si è mosso il mondo nel frattempo. Tralasciamo il non trascurabile dettaglio di due guerre (Ucraina ed Iran). Al momento dell’insediamento del governo ce n’era solo una.

Il confronto con quanto nel frattempo è cambiato ciò che pagano i più importanti partner europei ci fa capire ancora meglio. Il Bund tedesco a dieci anni, nello stesso arco di tempo, è passato da poco sopra l’1,8% al 3,4%. Il rendimento dell’Oat francese è salito dal 2,8% circa al 4,2%. Attualmente Parigi paga addirittura più di Roma. Lo spread Btp-Bund è rientrato intorno a 80 punti base, lontano dai 250 toccati nel settembre 2022, quando al governo c’era Draghi. Lontani i tempi dei sorrisi di Merkel e Sarkozy alle spalle di Berlusconi.

C’è poi un altro dato decisivo per chi emette debito ogni mese. E che i quotidiani trascurano. A fine settembre 2022 Banca d’Italia deteneva circa 710 miliardi di Btp. Le banche centrali creavano moneta dal nulla ed acquistavano titoli di stato. La politica monetaria è invece diventata restrittiva dal 2022. Ha cambiato pelle, dicevamo all’inizio. In concreto significa che man mano che i titoli arrivavano a scadenza, questi non sono stati rimpiazzati. A giugno 2026 il portafoglio di Via Nazionale era infatti sceso intorno ai 540 miliardi. Sono circa 170 miliardi sottratti alla circolazione. E il Tesoro nonostante questo non ha dovuto alzare il rendimento per sostituirli.

Chi ha preso il posto della Banca d’Italia? In parte le famiglie la cui quota di debito pubblico è salita dal 9% a circa il 14-15. È un cambiamento qualitativo oltre ché quantitativo. Il risparmiatore è meno volubile dell’investitore. Non ha stop loss da rispettare o margini di garanzia da soddisfare. Tendenzialmente tiene il titolo fino a scadenza. Una stabilità che sul costo del debito vale più di un comunicato o di una manovra.