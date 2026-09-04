Cernobbio, Mario Monti: "La mia sola richiesta". Trappolone a Vannacci?

Sul ring non potevano salire due personaggi più diversi: da una parte Mario Monti, il sobrio e affilatissimo uomo delle istituzioni. Dall'altra Roberto Vannacci, il nerboruto generale abituato agli assalti frontali. Il match (dialettico, per carità) andrà in scena sul Lago di Como, al The European House Ambrosetti a Cernobbio, l'evento che ogni settembre riunisce il bel mondo della politica italiana ed europea.

L'invito di Ambrosetti al generale, leader di Futuro Nazionale, ha fatto discutere parecchio (Carlo Calenda, per dire, ha deciso di rinunciare alla sua ospitata per protesta) e Monti, il Professore, è pronto al confronto. Come spiega al Corriere della Sera, l'ex premier oggi senatore a vita ha posto una sola condizione agli organizzatori: "Che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori, facendo uno strappo alla regola delle conversazioni in Chatham House (riservate, non riferibili, ndr) del Forum".

Niente video o intelligenza artificiale: a Villa d’Este Vannacci potrà ricorrere solo al suo eloquio schietto, diretto. E troverà forse un alleato virtuale a scaldargli il clima, perché sul palco poco prima di lui interverrà anche Jordan Bardella, presidente del Rassemblement national francese.

"Su Roberto Vannacci e l’Europa sappiamo una cosa e ne ignoriamo un’altra - anticipa Monti al Corsera -. La cosa che sappiamo è che ciò che il generale propone viola la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona fa pienamente parte dei trattati stessi. Questo lo sappiamo, ma conviene farlo emergere".

"Quello che non sappiamo sia del generale Vannacci che di Bardella, riguardo all’Europa, è qualcos'altro - aggiunge ancora l'ex commissario europeo -: questi due nazionalismi, se fossero al governo, cosa farebbero per i rapporti fra l’Italia e la Francia e cosa farebbero per le politiche europee a Bruxelles?".