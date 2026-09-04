Marc Marquez, ecco la spalla operata 7 volte: immagini sconvolgenti

Un'immagine in palestra, a torso nudo, mentre è intento a eseguire delle trazioni. Marc Marquez, sette volte campione del mondo in MotoGp, ha deciso di svelare così le condizioni della sua spalla destra, sottoposta per sette volte a un intervento chirurgico. "Il mio braccio destro non tornerà mai più ad essere quello di un tempo", aveva dichiarato in passato il motociclista spagnolo. La foto sembra dargli ragione.

L'origine di tutti i problemi fu la caduta durante il Gp di Spagna nel 2020, a Jerez de la Frontera. In quell'occasione Marquez si fratturò l'omero destro. Da lì è iniziata un'autentica odissea, segnata da lunghe assenze, problemi di calcificazione, infezioni e persino dalla rotazione dell’osso di diversi gradi. L'arto è stato addirittura fratturato nuovamente per poter essere sistemato, fino ad arrivare all’ultimo intervento, lo scorso maggio, per la rimozione di due viti.