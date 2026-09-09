Ue, mani sulle nostre case. FdI in rivolta: "A rischio la proprietà privata"

Agli italiani si può toccare tutto, ma non la casa. Bruxelles, infatti, ha messo nel mirino gli affitti brevi e in tutto lo Stivale è scattata la protesta. La Commissione europea si prepara a intervenire sul settore nel tentativo di affrontare la crisi delle locazioni e il caro-prezzi delle abitazioni. Ma la stretta rischia di trasformarsi in un boomerang. Sul piede di guerra ci sono le piattaforme online Booking e Airbnb, i piccoli proprietari di case e i sindacati di settore.

Il provvedimento si chiama "Affordable Housing Act", la Legge sugli alloggi a prezzi accessibili, e dovrebbe essere presentato oggi in Rue de la Loi 200. La bozza, circolata nei giorni scorsi, ha già provocato una levata di scudi da parte degli operatori del settore extralberghiero e dei proprietari. La Ue, inoltre, ha avviato una consultazione pubblica. L'idea è lasciare alle autorità locali, in particolare ai sindaci, il compito di stabilire come intervenire nelle "aree soggette a stress abitativo".