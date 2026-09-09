Enrico Mentana, addio a La7? Ecco il clamoroso nome del sostituto

La data da cerchiare in rosso è quella del 31 dicembre. Quel giorno il contratto di Enrico Mentana con La7 scade. E, come ormai sembra assodato, non verrà rinnovato. A riguardo il direttore del TgLa7 è stato chiaro: "Il primo gennaio è lontano, però ho già detto più volte ed è lo stesso motivo che ho utilizzato con estrema franchezza nel parlare con voi. A me non fa piacere stare in una situazione in cui parlano soltanto quelli di una parte, non ci sono quelli dell'altra e quando ci sono quelli dell'altra sembrano… Ci sono due possibilità, o su La7 ci si apre alla possibilità di fare qualcosa che possa essere vista da tutti o penso che potrò fare altro nella vita, sono ancora giovane".