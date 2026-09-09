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Enrico Mentana, addio a La7? Ecco il clamoroso nome del sostituto

mercoledì 9 settembre 2026
Enrico Mentana, addio a La7? Ecco il clamoroso nome del sostituto

1' di lettura

La data da cerchiare in rosso è quella del 31 dicembre. Quel giorno il contratto di Enrico Mentana con La7 scade. E, come ormai sembra assodato, non verrà rinnovato. A riguardo il direttore del TgLa7 è stato chiaro: "Il primo gennaio è lontano, però ho già detto più volte ed è lo stesso motivo che ho utilizzato con estrema franchezza nel parlare con voi. A me non fa piacere stare in una situazione in cui parlano soltanto quelli di una parte, non ci sono quelli dell'altra e quando ci sono quelli dell'altra sembrano… Ci sono due possibilità, o su La7 ci si apre alla possibilità di fare qualcosa che possa essere vista da tutti o penso che potrò fare altro nella vita, sono ancora giovane". 

Enrico Mentana avverte La7: "Ci sono due possibilità"

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Insomma, anche se al momento di ufficiale non c'è nulla, la rete di Urbano Cairo starebbe già pensando a un sostituto. Il nome più accreditato - riporta Fanpage - sarebbe quello di Antonio Di Bella. "Ex direttore di Rai3, Tg3 e RaiNews, nonché cronista di punta e corrispondente Rai da New York e Parigi per diversi anni, Di Bella sarebbe il profilo su cui Cairo e Andrea Salerno intenderebbero puntare per raccogliere la pesante eredità di Enrico Mentana alla guida della testata", si legge. 

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Per quanto riguarda il futuro di Mentana, invece, circolano indiscrezioni su un possibile interesse o coinvolgimento del giornalista in un nuovo polo all-news televisivo, talvolta accostato a progetti come Antenna Group/GEDI per una versione italiana della CNN

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