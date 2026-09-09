Paolo Mieli asfalta il grillino Ricciardi: "Però se picchiano i bambini..."

È ripartita oggi la discussione in commissione alla Camera sul ddl antisemitismo e il dibattito sul disegno di legge si è subito riacceso. La questione è finita sul tavolo anche a L'aria che tira, su La7, dove, sul tema, sono intervenuti Riccardo Ricciardi, del Movimento 5 Stelle, e Paolo Mieli.

"Noi abbiamo da sempre onorato la memoria della Shoah, le vittime dell'Olocausto. Lo abbiamo sempre fatto e lo continueremo a fare", esordisce Ricciardi. "Nel momento in cui ci sono milioni di persone che criticano il governo di Israele, scendono nelle piazze, dalla Flotilla in poi... Proprio in quest'anno - attacca il grillino - si fa questo disegno di legge. Voi che conoscete la comunicazione sapete perfettamente, al di là del vostro arrampicarvi sugli specchi, che questa è una cosa per condannare quelle piazze, quelle manifestazioni. L'operazione politica comunicativa è quella". Peccato che, come fa notare Parenzo, il disegno di legge non vieta in alcun modo quelle manifestazioni.