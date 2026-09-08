AfD, Angela Merkel sotto choc: "Il cuore mi sanguina"

Per molti analisti, il tracollo politico ed economico della Germania è cominciato quando, 10 anni fa, la potentissima, stimatissima cancelliera Angela Merkel decise di aprire il Paese ai migranti siriani. Ovviamente, non solo quel fattore ha pesato nel declino tedesco, la cui economia è entrata in una crisi senza fine. L'ex locomotiva d'Europa ha iniziato odiare l'Ue e rimpiangere i bei vecchi tempi. E milioni di elettori sempre più delusi hanno abbandonato il "grande centro", rappresentato da Spd a sinistra e Cdu a destra, per gettarsi sugli "estremi". Di cui AfD è senza dubbio il caso più eclatante, forse storico.

"Come membro della Cdu, il mio cuore sanguina", sono le parole forti usate dalla stessa Merkel oggi per commentare, come riporta Handelsblatt, il risultato delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Nel Land l'AfD ha ottenuto il 43,8% dei voti, mentre la Cdu del ministro-presidente Sven Schulze si è fermata al 17,2%. Il risultato dell'AfD rappresenta, secondo Merkel, "una cesura che viviamo nella storia della Repubblica federale".