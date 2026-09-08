AfD, Angela Merkel sotto choc: "Il cuore mi sanguina"

Per molti analisti, il tracollo politico ed economico della Germania è cominciato quando, 10 anni fa, la potentissima, stimatissima cancelliera Angela Merkel decise di aprire il Paese ai migranti siriani. Ovviamente, non solo quel fattore ha pesato nel declino tedesco, la cui economia è entrata in una crisi senza fine. L'ex locomotiva d'Europa ha iniziato odiare l'Ue e rimpiangere i bei vecchi tempi. E milioni di elettori sempre più delusi hanno abbandonato il "grande centro", rappresentato da Spd a sinistra e Cdu a destra, per gettarsi sugli "estremi". Di cui AfD è senza dubbio il caso più eclatante, forse storico.
"Come membro della Cdu, il mio cuore sanguina", sono le parole forti usate dalla stessa Merkel oggi per commentare, come riporta Handelsblatt, il risultato delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Nel Land l'AfD ha ottenuto il 43,8% dei voti, mentre la Cdu del ministro-presidente Sven Schulze si è fermata al 17,2%. Il risultato dell'AfD rappresenta, secondo Merkel, "una cesura che viviamo nella storia della Repubblica federale".
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L'ex cancelliera ha detto di essere rimasta "scioccata" quando domenica sera i risultati hanno confermato i sondaggi delle settimane precedenti. Merkel ha quindi criticato il Brandmauer, il cordone sanitario contro l'AfD. "Non l'ho inventato io e non mi piace neanche tanto", ha detto, sostenendo che "non è questo che convince le persone", ha aggiunto Merkel, secondo cui i partiti devono indicare obiettivi concreti, ad esempio sulle pensioni, per dimostrare così che non è possibile una collaborazione con l'AfD. Gli altri partiti, ha concluso l'ex cancelliera, devono inoltre superare la loro "fissazione" per i populisti di destra.
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Frau Angela ha poi messo in guardia dal rischio che i fatti abbiano sempre meno peso nel dibattito pubblico e che a prevalere siano invece le percezioni e le emozioni. Ha citato come esempio la situazione in Sassonia-Anhalt: "un dato di fatto", ha sottolineato, è che la disoccupazione è diminuita e il benessere individuale è aumentato. "E poi il candidato di punta dell'AfD, Ulrich Siegmund, afferma: 'Può essere, ma non è quello che si percepisce'. Non dobbiamo permettere che un atteggiamento del genere diventi maggioritario", ha affermato Merkel, come riporta Welt.
"E' stato un progresso dell'Illuminismo il fatto che le persone potessero trovare un accordo sui fatti". Se invece le emozioni finissero per prevalere e i fatti non fossero più considerati l'elemento più importante, ha avvertito, "sarebbero passi indietro sul piano della civiltà". Merkel ha inoltre invitato i partiti democratici a cercare un contatto più diretto con i cittadini e a spiegare meglio i progressi raggiunti. "Il contatto individuale con i cittadini" sarebbe oggi probabilmente più importante che in passato. Un fragile appiglio in un mare in tempesta.