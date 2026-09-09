Morte Francesco Guccini, spunta un nuovo testamento: a chi va la sua eredità

Colpo di scena sull'eredità di Francesco Guccini . A un mese dalla sua morte, spunta un recente testamento del cantautore che va a cambiare le volontà di quello datato 2015. Le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, rientrano nell'eredità destinata a Raffaella Zuccari , seconda moglie. Il documento, registrato l'8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame alla presenza della moglie e della figlia Teresa, revoca espressamente ogni precedente testamento e indica Zuccari come erede universale di tutti i beni del cantautore.

E ancora, come riporta l'Ansa: la gestione, lo sfruttamento e l'amministrazione dei diritti derivanti dall'attività artistica di Guccini spettano esclusivamente alla seconda moglie, indicata come erede universale, ma il 50 per cento di tutti i proventi dovrà essere destinato alla figlia Teresa. È quanto stabilisce il cantautore nel testamento pubblico del 2022. "Spetterà esclusivamente all'erede universale ogni aspetto relativo alla gestione, allo sfruttamento e all'amministrazione dei diritti derivanti dalla mia attività artistica di cantautore, scrittore ecc.", si legge nelle ultime volontà di Guccini, registrato ieri davanti al notaio bolognese Luigi Stame. Una prerogativa affidata alla moglie, "fermo restando che il 50% di tutti proventi derivanti dalla mia attività artistica dovrà essere destinato alla legataria Teresa Guccini". Il cantautore precisa inoltre che la figlia "potrà anche attivarsi al fine di ricevere direttamente dai vari Enti e soggetti la propria quota di spettanza pari al 50%". Alla moglie Guccini lascia invece il restante 50% dei diritti patrimoniali d'autore riferibili alle sue attività professionali di cantautore e scrittore. Le attribuzioni in favore di Reaffella Zuccari, stabilisce infine il testamento, graveranno sulla sua quota di legittima e, per l'eccedenza, sulla quota disponibile.