Putin e Trump, "non c'è nessun piano russo": la telefonata è una bomba contro l'Unione europea

Mosca "non ha nessun piano per aggredire l'Europa". Il presidente russo Vladimir Putin lo ha ribadito all'omologo Usa Donald Trump in una telefonata di circa un'ora. Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov parlando con la stampa. La conversazione è stata definita "costruttiva e molto franca" dal funzionario del Cremlino. "Il colloquio si è concentrato sulle questioni relative alla soluzione ucraina", ha affermato Ushakov, aggiungendo che i risultati dell'ultima visita dell'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e dell'imprenditore Jared Kushner sono stati valutati positivamente dai leader di Mosca e Washington.

"Donald Trump ha espresso chiaramente l'idea dell'opportunità di porre fine al più presto al conflitto, il che aprirebbe immediatamente prospettive, peraltro impressionanti e di ampio respiro, per il pieno ripristino delle relazioni tra Stati Uniti e Russia", ha aggiunto Ushakov.

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