Von der Leyen, clamorosa proposta al Canada: come può cambiare la mappa del mondo

La von der Leyen, poi, ha fatto sapere che "dobbiamo ripensare urgentemente le nostre partnership. Quindi, vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Ue". E, rivolgendosi al premier canadese Mark Carney, ha aggiunto: "Uniremo volontariamente le nostre forze. Passeremo dal Ceta a un' 'Alleanza per il futuro' per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune".

"La nostra scelta è chiara. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori nel mondo? Oppure lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai rappresentanti e dai burattini degli autoritari? Che si tratti degli ultranazionalisti o degli antieuropei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, i nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso. Disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa": la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lo ha detto nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo a Strasburgo.

Un passaggio, poi, sul rapporto tra giovani e social media: "Domani la Commissione proporrà l'Eu Kids Act. Adotteremo un approccio graduale e differenziato. Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze e, di conseguenza, ciascuna avrà un livello di protezione adeguato. Nessun utilizzo dei social media per i minori di 13 anni. Nessun account personale per i minori di 15 anni - ha affermato la presidente della Commissione -. Ciò significa che, dai 13 ai 15 anni, saranno consentiti solo mini-account creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e restrizioni di tempo".

Immancabile il tema del clima. "Non possiamo permettere che quanto accaduto quest'estate si ripeta - ha sottolineato von der Leyen -. Ecco perché presenteremo presto un Piano europeo per le ondate di calore. Abbiamo bisogno di sistemi di allerta precoce più efficaci e di una migliore preparazione in ambito sanitario. Dobbiamo puntare sull'adattamento urbano e su soluzioni per il raffrescamento, oltre a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione".

"Il secondo punto riguarda la sicurezza idrica e alimentare - ha aggiunto -. Siamo consapevoli dei rischi legati alla scarsità d'acqua e alle catene di approvvigionamento. Eppure, le condutture europee disperdono quasi un litro d'acqua su quattro, principalmente a causa di perdite. È uno spreco enorme. Per questo lanceremo una nuova iniziativa europea sull'acqua: perché l'acqua è una risorsa preziosa, fondamentale sia per la nostra industria che per la nostra sicurezza alimentare. Le colture necessitano di acqua per crescere e il bestiame per sopravvivere; da essa dipendono interi raccolti. Ecco perché avanzeremo proposte per migliorare la gestione dei rischi e colmare il divario in termini di copertura assicurativa. Ancora una volta, gli agricoltori europei hanno saputo affrontare la sfida di questa estate infinita".