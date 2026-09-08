Germania, ecco dov'era Ursula mentre l'Afd trionfava e spianava Merz

Il day-after del voto in Sassonia-Anhalt, dove il successo dell’AfD accende tutte le paure e le speranze della politica europea, porta con sé diverse istantanee: l’Europa gela, la Russia esulta. E dall’altra parte dell’Atlantico Elon Musk applaude. Un risultato che arriva alla vigilia di mesi decisivi per gli equilibri del Vecchio continente, con elezioni politiche in programma in Svezia il 13 settembre, in Lettonia il 3 ottobre e in Bulgaria il 25 ottobre. Poi, nel 2027, toccherà a Francia, Grecia, Spagna, Italia e Polonia.
A Bruxelles, intanto, il gelo è evidente. Ursula von der Leyen, in visita in Groenlandia, sceglie il tradizionale "no comment" della Commissione europea davanti al voto di un Paese membro. Ma dietro il silenzio c’è un problema politico grosso come una casa: l’AfD considera la Ue un "progetto fallito" e propone addirittura la Dexit, cioè l’uscita della Germania dall’Unione. A Parigi e Madrid non fanno salti di gioia. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, definisce la vittoria dell’AfD "un tradimento dello spirito europeo". Il premier spagnolo Pedro Sánchez parla invece della "minaccia ultra", che "acquista terreno in Europa e nel mondo", e sostiene che il governo di coalizione progressista spagnolo sia "oggi più necessario che mai".
Il vaffa agli eurocomunistiA leggere i commenti sul risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt sembra che improvvisamente metà dei tedeschi - ma ...
Dall’altra parte, Santiago Abascal brinda al risultato. Il leader di Vox si congratula con Alice Weidel e Ulrich Siegmund per il "risultato spettacolare" e parla di "grande speranza per la Germania e per l’Europa". A Mosca l’entusiasmo è ancora maggiore. Kirill Dmitriev celebra la "storica vittoria", sostiene che sia stata "umiliata l’arroganza e l’ipocrisia del governo Merz" e definisce Siegmund "la voce della ragione dimenticata". Per Dmitriev, l’AfD "rimetterà in carreggiata la Germania e l’Europa". Infine Musk. Il patron di Tesla, X e Space X, sostenitore dell’estrema destra tedesca, ritiene che l’AfD possa "salvare la Germania". Su X pubblica un lapidario "ben fatto", accompagnato dalla foto di Weidel con Siegmund. Poche parole, ma sufficienti a far capire da che parte sta.