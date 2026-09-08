Germania, ecco dov'era Ursula mentre l'Afd trionfava e spianava Merz

Il day-after del voto in Sassonia-Anhalt, dove il successo dell’AfD accende tutte le paure e le speranze della politica europea, porta con sé diverse istantanee: l’Europa gela, la Russia esulta. E dall’altra parte dell’Atlantico Elon Musk applaude. Un risultato che arriva alla vigilia di mesi decisivi per gli equilibri del Vecchio continente, con elezioni politiche in programma in Svezia il 13 settembre, in Lettonia il 3 ottobre e in Bulgaria il 25 ottobre. Poi, nel 2027, toccherà a Francia, Grecia, Spagna, Italia e Polonia.

A Bruxelles, intanto, il gelo è evidente. Ursula von der Leyen, in visita in Groenlandia, sceglie il tradizionale "no comment" della Commissione europea davanti al voto di un Paese membro. Ma dietro il silenzio c’è un problema politico grosso come una casa: l’AfD considera la Ue un "progetto fallito" e propone addirittura la Dexit, cioè l’uscita della Germania dall’Unione. A Parigi e Madrid non fanno salti di gioia. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, definisce la vittoria dell’AfD "un tradimento dello spirito europeo". Il premier spagnolo Pedro Sánchez parla invece della "minaccia ultra", che "acquista terreno in Europa e nel mondo", e sostiene che il governo di coalizione progressista spagnolo sia "oggi più necessario che mai".