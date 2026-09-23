Così l'Ue sugli affitti brevi minaccia la proprietà privata

La bozza di regolamento Ue che consente ai sindaci di mettere le mani sulle nostre case soprattutto se destinate ai cosiddetti affitti brevi è già pubblica ed è disponibile in tutte le lingue degli stati membri. E per chi ha a cuore la libertà e la proprietà privata è già un problema. Un grosso problema. Basta che un regolamento sia già pubblicato in bozza e siamo praticamente fottuti. Non cullatevi nella speranza che quel documento non è ancora in vigore almeno finché non sarà approvato nella stessa identica versione anche dal Parlamento di Strasburgo e dal Consiglio Ue. Da non confondere - quest’ultimo - con il Consiglio Europeo dove risiedono i capi di governo degli stati membri.

Il Consiglio Ue è composto dai ministri degli stati membri competenti a seconda della materia trattata. E ciò che è peggio è che questo organo delibera a maggioranza qualificata. Se ad almeno 15 stati su 27 - che rappresentano una popolazione pari ad almeno il 65% del totale - quel regolamento piace, può entrare in vigore e dispiegare i suoi effetti anche in casa di chi non è d’accordo. Quando il regolamento è in bozza su quello si discute. Come insegnano gli avvocati d’affari che si occupano di M&A (Fusioni ed acquisizioni) la stesura di una prima bozza del contratto conferisce un vantaggio negoziale rilevantissimo.