Estate 2026, la truffa degli affitti brevi: come ci spennano

Arriva l'estate e arrivano quelle che vanno chiamate con il loro nome: truffe. L'allarme è del Codacons, che punta il dito contro i prezzi folli proposti dalle piattaforme per gli affitti brevi e dalle compagnie aeree per una vacanza in Italia. Cifre insensate, fuori mercato, ricattatorie.

Secondo un'indagine dell'associazione dei consumatori, tra gli annunci pubblicati online per l'estate 2026 emergono casi-limite che sfiorano l'assurdo. A Firenze, per esempio, una coppia che volesse soggiornare nel centro storico dal 14 al 21 agosto potrebbe trovarsi davanti a una richiesta da 297.714 euro per un appartamento. Una cifra che ha spinto il Codacons a denunciare una situazione ritenuta fuori controllo.

"Prenotare una struttura può costare quanto l'acquisto di un appartamento di medie dimensioni e il biglietto aereo, per volare verso mete esotiche, arriva anche a superare i listini medi di un'auto utilitaria", sottolinea l'associazione.