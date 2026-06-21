Estate 2026, la truffa degli affitti brevi: come ci spennano

Arriva l'estate e arrivano quelle che vanno chiamate con il loro nome: truffe. L'allarme è del Codacons, che punta il dito contro i prezzi folli proposti dalle piattaforme per gli affitti brevi e dalle compagnie aeree per una vacanza in Italia. Cifre insensate, fuori mercato, ricattatorie.
Secondo un'indagine dell'associazione dei consumatori, tra gli annunci pubblicati online per l'estate 2026 emergono casi-limite che sfiorano l'assurdo. A Firenze, per esempio, una coppia che volesse soggiornare nel centro storico dal 14 al 21 agosto potrebbe trovarsi davanti a una richiesta da 297.714 euro per un appartamento. Una cifra che ha spinto il Codacons a denunciare una situazione ritenuta fuori controllo.
"Prenotare una struttura può costare quanto l'acquisto di un appartamento di medie dimensioni e il biglietto aereo, per volare verso mete esotiche, arriva anche a superare i listini medi di un'auto utilitaria", sottolinea l'associazione.
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Nella graduatoria delle offerte più care compare anche il Salento. A Ceglie Messapica, infatti, per pernottare in una tenda descritta nell'annuncio come dotata di "bagno privato con doccia e asciugacapelli e 2 letti", la spesa arriva a 238mila euro. Poco sotto si colloca Roma, dove un appartamento nel quartiere di Trastevere viene proposto a 196.134 euro per due settimane. Non va meglio in montagna: a Ponte di Legno, in Val Camonica, servono 166.400 euro per la settimana clou di agosto, la stessa cifra richiesta per una villa con piscina a Barcuzzi, sul lago di Garda.
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Il Codacons punta il dito contro i prezzi "pazzi", rimarcando come si tratti di anomalie rispetto a molte altre offerte presenti sul mercato. Nello stesso periodo, infatti, si trovano sistemazioni molto più economiche: da 149 euro a Segrate, nel Milanese, a 203 euro a Catania, passando per 214 euro a Pietralunga, in Umbria, e 221 euro a Benevento.
L'analisi si estende anche ai voli internazionali. Per raggiungere alcune destinazioni del Pacifico, i costi possono superare quota 20mila euro. Un biglietto andata e ritorno da Roma per la Repubblica di Vanuatu, tra il 14 e il 21 agosto, arriva fino a 21.373 euro in classe economy. Per Samoa si possono spendere circa 18.500 euro, mentre per le Isole Salomone e Tonga si sfiorano i 17.300 euro. Per le Fiji, infine, il conto può raggiungere i 16.400 euro.