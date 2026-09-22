Bruxelles minaccia altre eurotasse

CACCIA AL «DENARO NUOVO»

Costa lo spiega alla testata Politico.eu, in un’intervista pubblicata ieri. Per il presidente del Consiglio europeo occorre colpire settori che i governi nazionali ancora non hanno tassato. Se infatti Bruxelles tassa qualcosa che Roma, Berlino o Parigi tassano già, il gettito si sposta dagli Stati alla Ue e i governi nazionali ci rimettono. Se invece la tassa colpisce qualcosa di “vergine” fiscalmente, «allora si tratta davvero di denaro nuovo», dice Costa, «e in tal caso è più facile arrivare a un accordo». Per i contribuenti, ovviamente, nulla cambia: si tratta sempre di un esborso in più, e poco importa se va allo Stato nazionale o al super-Stato europeo. La campagna per preparare il terreno è partita da tempo. Il 16 settembre Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, nel discorso sullo stato dell’Unione, ha detto che «ogni bilancio moderno ha bisogno di nuove risorse proprie».

Il bilancio Ue già oggi si finanzia in parte attraverso queste entrate, che includono dazi sulle merci importate da Paesi terzi, una quota dell’Iva riscossa dagli Stati e un contributo sulla plastica da imballaggio non riciclata. Il grosso del budget è coperto comunque dalla quota che ogni Paese versa in proporzione al reddito nazionale lordo. Il prossimo bilancio settennale, valido per il periodo 2028-2034, dovrebbe lievitare a 2.000 miliardi di euro, contro i 1.214 miliardi del ciclo precedente. Per coprire il nuovo fabbisogno le istituzioni Ue vogliono introdurre oltre 60 miliardi l’anno di nuove tasse. Altrimenti, avverte Costa, «dovremo chiedere più soldi agli Stati membri». La Commissione ha presentato alcune proposte, ma i governi nazionali hanno subito messo le mani avanti: l’ipotesi di una tassa sulle grandi aziende operanti in Europa, per esempio, è osteggiata dalla Germania; il meccanismo che convoglia nel bilancio Ue i proventi delle aziende inquinanti è rifiutato dalla Polonia e dai Paesi dell’Est. Per trovare un piano comune Costa ha fatto un tour nelle capitali europee.